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31 мая Республика Беларусь традиционно отмечает Всемирный день без табака
29.05.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Во Всемирный день без табака 2018 года внимание будет сфокусировано на взаимосвязи потребления табачных изделий и развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Несмотря на признание вредного воздействия табака на здоровье сердца и наличие мер для снижения связанной с этим заболеваемости и смертности, большое число людей в современном мире недостаточно осведомлено о том, что табак является одной из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Привлечь внимание населения к причинно-следственной связи между употреблением табачных изделий и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, повысить осведомленность среди широких слоев населения о воздействии употребления табака и вторичного табачного дыма на здоровье сердца и сосудов, предоставить возможность общественности, правительствам и другим заинтересованным сторонам принять обязательства по укреплению здоровья сердца путем защиты людей от употребления табачных изделий, содействовать более широкому принятию в странах проверенных мер по борьбе с табаком «MPOWER», изложенных в Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака – таковы цели проведения Всемирного дня без табака в 2018 году.
В рамках акции запланировано проведение конференций и семинаров по профилактике табакокурения для работников организаций здравоохранения, дней открытой информации, консультирования населения в учреждениях здравоохранения республики, организация работы телефонов доверия по вопросам профилактики табакокурения; организация и проведение массовых мероприятий для населения (праздники и ярмарки здоровья, вечера вопросов и ответов, дискотеки и т.п.), проведение в учреждениях образования (школах, ПТУ, вузах и др.) культурно-массовых, информационно-образовательных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий (уроки здоровья; конкурсы и выставки рисунков и плакатов; спортивные мероприятия).
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> 31 мая Республика Беларусь традиционно отмечает Всемирный день без табака, инициированный Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения...
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