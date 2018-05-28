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31 мая Республика Беларусь традиционно отмечает Всемирный день без табака

29.05.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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31 мая Республика Беларусь традиционно отмечает Всемирный день без табака
31 мая Республика Беларусь традиционно отмечает Всемирный день без табака, инициированный Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и к эффективным мерам по снижению уровня потребления табачных изделий.

Во Всемирный день без табака 2018 года внимание будет сфокусировано на взаимосвязи потребления табачных изделий и развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Употребление табака – один из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире, а употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма приводит примерно к 12% всех случаев смерти от болезней сердца.

Несмотря на признание вредного воздействия табака на здоровье сердца и наличие мер для снижения связанной с этим заболеваемости и смертности, большое число людей в современном мире недостаточно осведомлено о том, что табак является одной из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Привлечь внимание населения к причинно-следственной связи между употреблением табачных изделий и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, повысить осведомленность среди широких слоев населения о воздействии употребления табака и вторичного табачного дыма на здоровье сердца и сосудов, предоставить возможность общественности, правительствам и другим заинтересованным сторонам принять обязательства по укреплению здоровья сердца путем защиты людей от употребления табачных изделий, содействовать более широкому принятию в странах проверенных мер по борьбе с табаком «MPOWER», изложенных в Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака – таковы цели проведения Всемирного дня без табака в 2018 году.

В ходе реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, с 11 мая 2018 года стартовала республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». Завершится акция 31 мая 2018 года Всемирным днем без табака.

В рамках акции запланировано проведение конференций и семинаров по профилактике табакокурения для работников организаций здравоохранения, дней открытой информации, консультирования населения в учреждениях здравоохранения республики,  организация работы телефонов доверия по вопросам профилактики табакокурения; организация и проведение массовых мероприятий для населения (праздники и ярмарки здоровья, вечера вопросов и ответов, дискотеки и т.п.), проведение в учреждениях образования  (школах, ПТУ, вузах и др.) культурно-массовых, информационно-образовательных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий (уроки здоровья; конкурсы и выставки рисунков и плакатов; спортивные мероприятия).

 
 
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