ПРИГЛАШАЕМ!

1 июня — День защиты детей, и с 15 до 19 часов в центральном городском парке в рамках реализации областного проекта «Могилевская область — территория здоровья» пройдет районная акция «Осиповичский район — территория здоровья».

Вас ждут концертно-развлекательная программа, игровые конкурсные и спортивные мероприятия, показательные выступления представителей уличного варкаута и мастеров владения роликовыми коньками, работа мини-поликлиники (в т.ч. УЗИ-диагностика заболеваний молочной железы, экспресс-тестирование на ВИЧ и др.), выставка лечебных трав и литературы по здоровому образу жизни и многое другое. Приходите!