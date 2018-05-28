Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег

Она хороша всем, кроме сумм, которые должен тратить человек на правильные продукты, биологические добавки, фитнес-клубы и релакс на отдалённых тропических островах. Но существует и вариант биохакинга для простых людей.
Физнагрузки
Абонементы в тренажёрные залы стоят немалых денег, не тратьте их! Нормальному человеку вполне достаточно простого комплекса физических упражнений с минимумом нагрузок на суставы и связки 3-4 раза в неделю. А основа физического здоровья — ходьба.
Минимум 10 000 шагов в сутки (этот минимум достигается, если вы проходите около 7-8 км, тратя 1,5‑2 ч.). Если нужное количество км не пройдено в один день, оно переносится на завтра. Откажитесь от транспорта и ходите пешком.
Питание
Один из решающих факторов для хорошего здоровья.
Враги:
Фастфуд во всех его видах и проявлениях. Это несвежие продукты, резервуары трансжиров и масел.
Сладкое, мучное и выпечка — полностью. Быстрые углеводы — причина всплесков инсулина в организме, они приводят к образованию подкожного жира.
Газировка. То же по причине огромного количества сахара.
Соль и сахар. Их надо свести к минимуму.
Сковородки с антипригарным покрытием, микроволновки, электрические чайники. Все современные способы готовки — враги здоровья.
Друзья:
Минеральная вода. Чай, кофе, соки надо сводить к минимуму.
Овощи и фрукты со своего огорода. В них вы можете проконтролировать отсутствие химии.
Мясо и рыба с рынка, с обязательными сертификатами.
Диспансеризация
Как машине нужен техосмотр, так и организм требует внимания. Ежегодный медосмотр квалифицированным терапевтом и сдача анализов — обязательный минимум для каждого.
Генетический тест
В России его цена около 30 тыс. Но он даёт возможность заранее узнать риски для организма каждого конкретного человека и скорректировать с их учётом свой стиль жизни, питание.
Стресс
Именно он реально запускает все болезни. Полностью избежать стресса невозможно, но можно уменьшить его последствия.
Перестаньте думать о мнении всех окружающих, важны только те, от кого вы так или иначе зависите: родственники, коллеги, клиенты.
Работа — лишь одна из разновидностей социальных игр, никакие проблемы с ней не стоят здоровья, а значит, вы не имеете права переживать из-за них. Худшее, что может произойти, — вы поменяете одну работу на другую.
Вы толстый, старый или уродливый? Голову выше, низкая самооценка — это только ваша проблема. Окружающим нет до вас дела, у них много своих комплексов.
Что делать в стрессовой ситуации? Дышите! В стрессе мы начинаем делать мелкие неглубокие вдохи, что лишает организм кислорода и усугубляет проблемы.
Сон
Всегда ложитесь спать до 24.00! Раннее время отхода ко сну важнее количества часов сна. Лучше лечь в 23.00 и встать через 5 часов, чем лечь в 3.00 и проспать 8 часов.
Ложитесь спать в одно и то же время: допустимый разброс — 60 минут. Иначе организм будет тратить много сил на перестройку режима дня.
Спите в прохладной затемнённой комнате, где работает увлажнитель воздуха.
В кровати категорически не используйте гаджеты и не смотрите телевизор.
Отдых
Качественный отдых — это и путь борьбы со стрессом, и способ сохранить здоровье. И не ждите положенного отпуска — дальние поездки тоже стресс, хоть и позитивный. Обязательно устраивайте на неделе один «день для себя». Его правила: выключенный телефон и полная гармония с собой. Вы любите природу — проведите этот день на даче. Или посвятите его внешности — сделайте маску, скраб, сходите в баню.