Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег

Она хороша всем, кроме сумм, которые должен тратить человек на правильные продукты, биологические добавки, фитнес-клубы и релакс на отдалённых тропических островах. Но существует и вариант биохакинга для простых людей.

Физнагрузки

Абонементы в тренажёрные залы стоят немалых денег, не тратьте их! Нормальному человеку вполне достаточно простого комплекса физических упражнений с минимумом нагрузок на суставы и связки 3-4 раза в неделю. А основа физического здоровья — ходьба.



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Минимум 10 000 шагов в сутки (этот минимум достигается, если вы проходите около 7-8 км, тратя 1,5‑2 ч.). Если нужное количество км не пройдено в один день, оно переносится на завтра. Откажитесь от транспорта и ходите пешком.

Питание

Один из решающих факторов для хорошего здоровья.

Враги:

Фастфуд во всех его видах и проявлениях. Это несвежие продукты, резервуары трансжиров и масел.

Сладкое, мучное и выпечка — полностью. Быстрые углеводы — причина всплесков инсулина в организме, они приводят к образованию подкожного жира.

Газировка. То же по причине огромного количества сахара.

Соль и сахар. Их надо свести к минимуму.

Сковородки с антипригарным покрытием, микроволновки, электрические чайники. Все современные способы готовки — враги здоровья.



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Друзья:

Минеральная вода. Чай, кофе, соки надо сводить к минимуму.

Овощи и фрукты со своего огорода. В них вы можете проконтролировать отсутствие химии.

Мясо и рыба с рынка, с обязательными сертификатами.

Диспансеризация

Как машине нужен техосмотр, так и организм требует внимания. Ежегодный медосмотр квалифицированным терапевтом и сдача анализов — обязательный минимум для каждого.

Генетический тест

В России его цена около 30 тыс. Но он даёт возможность заранее узнать риски для организма каждого конкретного человека и скорректировать с их учётом свой стиль жизни, питание.

Стресс

Именно он реально запускает все болезни. Полностью избежать стресса невозможно, но можно уменьшить его последствия.

Перестаньте думать о мнении всех окружающих, важны только те, от кого вы так или иначе зависите: родственники, коллеги, клиенты.

Работа — лишь одна из разновидностей социальных игр, никакие проблемы с ней не стоят здоровья, а значит, вы не имеете права переживать из-за них. Худшее, что может произойти, — вы поменяете одну работу на другую.

Вы толстый, старый или уродливый? Голову выше, низкая самооценка — это только ваша проблема. Окружающим нет до вас дела, у них много своих комплексов.

Что делать в стрессовой ситуации? Дышите! В стрессе мы начинаем делать мелкие неглубокие вдохи, что лишает организм кислорода и усугубляет проблемы.



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Сон

Всегда ложитесь спать до 24.00! Раннее время отхода ко сну важнее количества часов сна. Лучше лечь в 23.00 и встать через 5 часов, чем лечь в 3.00 и проспать 8 часов.

Ложитесь спать в одно и то же время: допустимый разброс — 60 минут. Иначе организм будет тратить много сил на перестройку режима дня.

Спите в прохладной затемнённой комнате, где работает увлажнитель воздуха.

В кровати категорически не используйте гаджеты и не смотрите телевизор.

Отдых

Качественный отдых — это и путь борьбы со стрессом, и способ сохранить здоровье. И не ждите положенного отпуска — дальние поездки тоже стресс, хоть и позитивный. Обязательно устраивайте на неделе один «день для себя». Его правила: выключенный телефон и полная гармония с собой. Вы любите природу — проведите этот день на даче. Или посвятите его внешности — сделайте маску, скраб, сходите в баню.