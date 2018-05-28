﻿ Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег

29.05.2018 16:24 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег
shutterstock.com

Она хороша всем, кроме сумм, которые должен тратить человек на правильные продукты, биологические добавки, фитнес-клубы и релакс на отдалённых тропических островах. Но существует и вариант биохакинга для простых людей.

Физнагрузки

Абонементы в тренажёрные залы стоят немалых денег, не тратьте их! Нормальному человеку вполне достаточно простого комплекса физических упражнений с минимумом нагрузок на суставы и связки 3-4 раза в неделю. А основа физического здоровья — ходьба.

Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег
Стройный - уверенный в себе? Есть ли связь между осанкой и настроением
Подробнее

Минимум 10 000 шагов в сутки (этот минимум достигается, если вы проходите около 7-8 км, тратя 1,5‑2 ч.). Если нужное количество км не пройдено в один день, оно переносится на завтра. Откажитесь от транспорта и ходите пешком.

Питание

Один из решающих факторов для хорошего здоровья.

Враги:

Фастфуд во всех его видах и проявлениях. Это несвежие продукты, резервуары трансжиров и масел.

Сладкое, мучное и выпечка — полностью. Быстрые углеводы — причина всплесков инсулина в организме, они приводят к образованию подкожного жира.

Газировка. То же по причине огромного количества сахара.

Соль и сахар. Их надо свести к минимуму.

Сковородки с антипригарным покрытием, микроволновки, электрические чайники. Все современные способы готовки — враги здоровья.

Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег
Второе сердце. Иммунитет организму обеспечивает здоровый кишечник
Подробнее

Друзья:

Минеральная вода. Чай, кофе, соки надо сводить к минимуму.

Овощи и фрукты со своего огорода. В них вы можете проконтролировать отсутствие химии.

Мясо и рыба с рынка, с обязательными сертификатами.

Диспансеризация

Как машине нужен техосмотр, так и организм требует внимания. Ежегодный медосмотр квалифицированным терапевтом и сдача анализов — обязательный минимум для каждого.

Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег Почему нельзя есть после шести?

Генетический тест

В России его цена около 30 тыс. Но он даёт возможность заранее узнать риски для организма каждого конкретного человека и скорректировать с их учётом свой стиль жизни, питание.

Стресс

Именно он реально запускает все болезни. Полностью избежать стресса невозможно, но можно уменьшить его последствия.

Перестаньте думать о мнении всех окружающих, важны только те, от кого вы так или иначе зависите: родственники, коллеги, клиенты.

Работа — лишь одна из разновидностей социальных игр, никакие проблемы с ней не стоят здоровья, а значит, вы не имеете права переживать из-за них. Худшее, что может произойти, — вы поменяете одну работу на другую.

Вы толстый, старый или уродливый? Голову выше, низкая самооценка — это только ваша проблема. Окружающим нет до вас дела, у них много своих комплексов.

Что делать в стрессовой ситуации? Дышите! В стрессе мы начинаем делать мелкие неглубокие вдохи, что лишает организм кислорода и усугубляет проблемы.

Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег
Не нарушайте ритмы. Хорошо работает тот, кто хорошо спит
Подробнее

Сон

Всегда ложитесь спать до 24.00! Раннее время отхода ко сну важнее количества часов сна. Лучше лечь в 23.00 и встать через 5 часов, чем лечь в 3.00 и проспать 8 часов.

Ложитесь спать в одно и то же время: допустимый разброс — 60 минут. Иначе организм будет тратить много сил на перестройку режима дня.

Спите в прохладной затемнённой комнате, где работает увлажнитель воздуха.

В кровати категорически не используйте гаджеты и не смотрите телевизор.

Отдых

Качественный отдых — это и путь борьбы со стрессом, и способ сохранить здоровье. И не ждите положенного отпуска — дальние поездки тоже стресс, хоть и позитивный. Обязательно устраивайте на неделе один «день для себя». Его правила: выключенный телефон и полная гармония с собой. Вы любите природу — проведите этот день на даче. Или посвятите его внешности — сделайте маску, скраб, сходите в баню.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система биохакинга, дающая надежду на долгую и полноценную жизнь без болезней, была разработана американским миллионером Сергеем Фаге.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Осиповичский район — территория здоровья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика