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21 мая отмечался День профилактики меланомы в рамках общеевропейской кампании «Евромеланома-2018»

29.05.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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В республике прошла акция, приуроченная к этому дню. Акция имеет колоссальное социальное значение, поскольку число заболеваний меланомой кожи и смертность от данного заболевания неуклонно растут.

Ежегодно в Европе регистрируется более 50 000 случаев заболевания меланомой, многие люди погибают из-за позднего обращения к специалисту. В мире диагностируется свыше 232 000 новых случаев заболевания меланомой. В структуре онкологической заболеваемости рак кожи занимает пятое место. А в структуре заболеваемости раком кожи меланома занимает последнее место по числу заболевших. Однако специалисты называют рост заболеваемости меланомой в последние 10 – 15 лет бурным: по скорости развития у женщин он на 1-м месте, у мужчин – на 2-м.

По итогам 2017 года в Брестской области выявлены 1 083 случая рака кожи, из них 114 – со злокачественной меланомой. Можно избежать до 90% трагедий, если выявить заболевание на ранней стадии.

В группе риска находятся люди со светлой кожей, быстро и легко сгорающей на солнце; рыжеволосые и голубоглазые; часто и много загорающие; получившие в детстве сильные солнечные ожоги; те, у кого на теле много подвергающихся травмированию родинок; у кого родинка быстро начала расти, изменила цвет или форму; у кого в семье были случаи меланомы или других видов рака кожи.

Первоочередной задачей этого дня стала активизация работы по повышению мотивации населения на ведение здорового образа жизни, повышение уровня информированности на предмет онконастороженности, факторов риска развития злокачественной меланомы и их коррекции, важности регулярного прохождения скрининговых обследований.

Юлия РЕВОТЮК, врач-онколог Березовской ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого.

 
 
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