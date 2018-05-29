Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день?

Отвары и настои

Лекарственные растения – хорошее подспорье в борьбе с запахом пота. Выбирайте растения, которые обладают подсушивающим эффектом, например дуб или календулу. А вот и рецепты.

1 ст. ложку коры дуба заварите 1 стаканом кипятка, подержите на медленном огне 15 минут, дайте настояться до охлаждения и протирайте полученным настоем проблемные места. Также можно делать ножные ванночки. В этом случае 3 ст. ложки коры дуба заливают литром кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и опускают ноги в тазик с настоем на 15–20 минут.

2 ст. ложки сухих цветков календулы заварите 1 л кипятка, дайте настояться в течение часа, процедите и используйте для протираний и ножных ванночек.



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Средства из холодильника

Некоторые продукты также способны уменьшить потоотделение и избавить от неприятного запаха. Среди них яблочный уксус, лимонный сок и пищевая сода.

Уксус разведите водой в пропорции 1:1 и протирайте подмышки и стопы.

Лимонный сок подсушивает кожу и не даёт размножаться микроорганизмам, которые ответственны за появление неприятного запаха пота. Сок лучше не использовать для протираний чувствительной кожи подмышек, а вот для стоп он подойдёт идеально.

1 ч. ложку пищевой соды залейте 1 стаканом воды, подождите, пока сода полностью растворится, и натуральный антиперспирант готов!

Ароматический массаж

Только учтите: массаж нельзя проводить в области подмышек, зато он отличное средство при потливости ног. Для массажа хорошо подойдёт масло чайного дерева, эвкалипта или розовое масло. Однако эфирные масла нельзя использовать в чистом виде. В них слишком высока концентрация активных веществ, а это может вызвать аллергические реакции или раздражение кожи. Поэтому придётся запастись базовым маслом (персиковым или оливковым), которое используется для разведения «основного» компонента. На 1 ч. ложку базового масла должно приходиться 5–10 капель эфирного масла.

После того как масло готово, начинайте втирать его в кожу стоп. Движения должны быть плавными, направленными от пальцев к голеностопу. Продолжительность массажа – 10 минут. После этого масло можно смыть тёплой водой, а затем облить ноги прохладной водичкой. Кстати, контрастный душ – тоже неплохое средство для уменьшения количества и запаха пота.

Знойные советы

Чтобы не отталкивать окружающих запахом пота, соблюдайте несколько несложных правил.

Пользуйтесь дезодорантами и антиперспирантами. Причём необходимо знать, чем различаются эти средства. Дезодоранты маскируют запах пота, а антиперспиранты препятствуют его выделению. Чтобы не навредить здоровью, не наносите антиперспиранты больше чем на 8 часов и обязательно смывайте их перед сном.

Предотвратить застаивание пота в кожных складках, а значит, избежать появления неприятного запаха, помогает пудра или тальк. Наносите её на хорошо вымытую и высушенную кожу в проблемных местах.

Не пытайтесь замаскировать запах пота при помощи парфюма. Если вы чувствуете, как пахнут ваши духи, значит, окружающие просто задыхаются!

Унюхать болезнь

Если вы соблюдаете гигиену и пьёте достаточно жидкости, пот не должен иметь резкого запаха. Появление специфических ароматов может свидетельствовать о наличии заболеваний.