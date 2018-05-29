Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день?

Отвары и настои
Лекарственные растения – хорошее подспорье в борьбе с запахом пота. Выбирайте растения, которые обладают подсушивающим эффектом, например дуб или календулу. А вот и рецепты.
1 ст. ложку коры дуба заварите 1 стаканом кипятка, подержите на медленном огне 15 минут, дайте настояться до охлаждения и протирайте полученным настоем проблемные места. Также можно делать ножные ванночки. В этом случае 3 ст. ложки коры дуба заливают литром кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и опускают ноги в тазик с настоем на 15–20 минут.
2 ст. ложки сухих цветков календулы заварите 1 л кипятка, дайте настояться в течение часа, процедите и используйте для протираний и ножных ванночек.
Средства из холодильника
Некоторые продукты также способны уменьшить потоотделение и избавить от неприятного запаха. Среди них яблочный уксус, лимонный сок и пищевая сода.
Уксус разведите водой в пропорции 1:1 и протирайте подмышки и стопы.
Лимонный сок подсушивает кожу и не даёт размножаться микроорганизмам, которые ответственны за появление неприятного запаха пота. Сок лучше не использовать для протираний чувствительной кожи подмышек, а вот для стоп он подойдёт идеально.
1 ч. ложку пищевой соды залейте 1 стаканом воды, подождите, пока сода полностью растворится, и натуральный антиперспирант готов!
Ароматический массаж
Только учтите: массаж нельзя проводить в области подмышек, зато он отличное средство при потливости ног. Для массажа хорошо подойдёт масло чайного дерева, эвкалипта или розовое масло. Однако эфирные масла нельзя использовать в чистом виде. В них слишком высока концентрация активных веществ, а это может вызвать аллергические реакции или раздражение кожи. Поэтому придётся запастись базовым маслом (персиковым или оливковым), которое используется для разведения «основного» компонента. На 1 ч. ложку базового масла должно приходиться 5–10 капель эфирного масла.
После того как масло готово, начинайте втирать его в кожу стоп. Движения должны быть плавными, направленными от пальцев к голеностопу. Продолжительность массажа – 10 минут. После этого масло можно смыть тёплой водой, а затем облить ноги прохладной водичкой. Кстати, контрастный душ – тоже неплохое средство для уменьшения количества и запаха пота.
Знойные советы
Чтобы не отталкивать окружающих запахом пота, соблюдайте несколько несложных правил.
Пользуйтесь дезодорантами и антиперспирантами. Причём необходимо знать, чем различаются эти средства. Дезодоранты маскируют запах пота, а антиперспиранты препятствуют его выделению. Чтобы не навредить здоровью, не наносите антиперспиранты больше чем на 8 часов и обязательно смывайте их перед сном.
Предотвратить застаивание пота в кожных складках, а значит, избежать появления неприятного запаха, помогает пудра или тальк. Наносите её на хорошо вымытую и высушенную кожу в проблемных местах.
Не пытайтесь замаскировать запах пота при помощи парфюма. Если вы чувствуете, как пахнут ваши духи, значит, окружающие просто задыхаются!
Унюхать болезнь
Если вы соблюдаете гигиену и пьёте достаточно жидкости, пот не должен иметь резкого запаха. Появление специфических ароматов может свидетельствовать о наличии заболеваний.
- Запах ношеных носков может сопровождать вас, если на коже стопы поселилась грибковая инфекция.
- Запах аммиака – срочно проверьте щитовидку и сдайте кровь на сахар!
- Запах ацетона нередко свидетельствует о сахарном диабете и болезнях почек.
- Запах хлорки сигналит о нарушениях в работе печени или почек.
- Рыбный запах пота иногда возникает на фоне приёма антибиотиков и заболеваний желудочно-кишечного тракта.