ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день?

30.05.2018 09:28 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день?
Фото из открытых источников

Отвары и настои

Лекарственные растения – хорошее подспорье в борьбе с запахом пота. Выбирайте растения, которые обладают подсушивающим эффектом, например дуб или календулу. А вот и рецепты.

Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день? Изобрели рубашки, которые способны охлаждать тело в жару

1 ст. ложку коры дуба заварите 1 стаканом кипятка, подержите на медленном огне 15 минут, дайте настояться до охлаждения и протирайте полученным настоем проблемные места. Также можно делать ножные ванночки. В этом случае 3 ст. ложки коры дуба заливают литром кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и опускают ноги в тазик с настоем на 15–20 минут.

2 ст. ложки сухих цветков календулы заварите 1 л кипятка, дайте настояться в течение часа, процедите и используйте для протираний и ножных ванночек.

Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день?
Задохнуться на работе. Страшна не жара, а духота
Подробнее

Средства из холодильника

Некоторые продукты также способны уменьшить потоотделение и избавить от неприятного запаха. Среди них яблочный уксус, лимонный сок и пищевая сода.

Уксус разведите водой в пропорции 1:1 и протирайте подмышки и стопы.

Лимонный сок подсушивает кожу и не даёт размножаться микроорганизмам, которые ответственны за появление неприятного запаха пота. Сок лучше не использовать для протираний чувствительной кожи подмышек, а вот для стоп он подойдёт идеально.

Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день? Можно ли пить минералку в жару?

1 ч. ложку пищевой соды залейте 1 стаканом воды, подождите, пока сода полностью растворится, и натуральный антиперспирант готов!

Ароматический массаж

Только учтите: массаж нельзя проводить в области подмышек, зато он отличное средство при потливости ног. Для массажа хорошо подойдёт масло чайного дерева, эвкалипта или розовое масло. Однако эфирные масла нельзя использовать в чистом виде. В них слишком высока концентрация активных веществ, а это может вызвать аллергические реакции или раздражение кожи. Поэтому придётся запастись базовым маслом (персиковым или оливковым), которое используется для разведения «основного» компонента. На 1 ч. ложку базового масла должно приходиться 5–10 капель эфирного масла.

После того как масло готово, начинайте втирать его в кожу стоп. Движения должны быть плавными, направленными от пальцев к голеностопу. Продолжительность массажа – 10 минут. После этого масло можно смыть тёплой водой, а затем облить ноги прохладной водичкой. Кстати, контрастный душ – тоже неплохое средство для уменьшения количества и запаха пота.

Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день? Что лучше использовать для защиты от пота?

Знойные советы

Чтобы не отталкивать окружающих запахом пота, соблюдайте несколько несложных правил.

Пользуйтесь дезодорантами и антиперспирантами. Причём необходимо знать, чем различаются эти средства. Дезодоранты маскируют запах пота, а антиперспиранты препятствуют его выделению. Чтобы не навредить здоровью, не наносите антиперспиранты больше чем на 8 часов и обязательно смывайте их перед сном.

Предотвратить застаивание пота в кожных складках, а значит, избежать появления неприятного запаха, помогает пудра или тальк. Наносите её на хорошо вымытую и высушенную кожу в проблемных местах.

Не пытайтесь замаскировать запах пота при помощи парфюма. Если вы чувствуете, как пахнут ваши духи, значит, окружающие просто задыхаются!


Пот градом. Как остаться сухим в жаркий день?
 

Унюхать болезнь

Если вы соблюдаете гигиену и пьёте достаточно жидкости, пот не должен иметь резкого запаха. Появление специфических ароматов может свидетельствовать о наличии заболеваний.

  • Запах ношеных носков может сопровождать вас, если на коже стопы поселилась грибковая инфекция. 
  • Запах аммиака – срочно проверьте щитовидку и сдайте кровь на сахар!
  • Запах ацетона нередко свидетельствует о сахарном диабете и болезнях почек.
  • Запах хлорки сигналит о нарушениях в работе печени или почек.
  • Рыбный запах пота иногда возникает на фоне приёма антибиотиков и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уменьшить выделение пота и справиться с неприятным запахом можно не только традиционными дезодорантами и антиперспирантами, но и народными средствами.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
21 мая отмечался День профилактики меланомы в рамках общеевропейской кампании «Евромеланома-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика