



Белорусское Общество Красного Креста и Министерство информации Республики Беларусь при поддержке Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете Министров Республики Беларусь проводят республиканский творческий конкурс «Красный Крест в Беларуси и мире», посвященный 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций 1949 года. Проводится конкурс среди журналистов, а также средств массовой информации, Интернет-ресурсов и других на лучшую публикацию, репортаж, фотоработу и т.д. на тему гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире.

Конкурс является открытым. Информация о его проведении размещена в СМИ и на официальных сайтах БОКК (www.redcross.by), Министерства информации Республики Беларусь (www.mininform.gov.by) и иных ресурсах. Победители конкурса награждаются дипломами, памятными подарками организаторов. По итогам конкурса будет подготовлена памятная книга, посвященная 70-й годовщине подписания Республикой Беларусь Женевских Конвенций 1949 года.