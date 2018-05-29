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«Красный Крест в Беларуси и мире»
30.05.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Белорусское Общество Красного Креста и Министерство информации Республики Беларусь при поддержке Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете Министров Республики Беларусь проводят республиканский творческий конкурс «Красный Крест в Беларуси и мире», посвященный 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций 1949 года. Проводится конкурс среди журналистов, а также средств массовой информации, Интернет-ресурсов и других на лучшую публикацию, репортаж, фотоработу и т.д. на тему гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире.
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Белорусское Общество Красного Креста и Министерство информации Республики Беларусь при поддержке Комиссии по имплементации международного гуманитарного права...
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