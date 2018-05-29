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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1272 человека, в том числе вчера, 29 мая — 76 человек

30.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1272 человека, в том числе вчера, 29 мая — 76 человек

Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 63, в том числе пострадало 15  детей. 1 случай зарегистрировано на территории Ленинского района, 9 случаев на территории Октябрьского района, на территории Сопоцкинского района – 1 случай. 

Вчера  было  зарегистрировано: 

– 3 случая на территориях частных домовладений: Озерский сельсовет – 1, Коптевский – 1, г.Скидель – 1. 

– 8 случаев на дачных участках: Квасовский – 1, Подлабеньский – 1, Гожский – 1, Сопоцкинский – 2, в районе ОАО «Азот» – 2, м-н «Барановичи» – 1.  

– 34 случая в лесных массивах: Поречский – 1, Озерский – 1, ур.Пышки – 5, Обуховский – 1, Гожский – 1, Скидельский – 3, Подлабеньский – 2, Сопоцкинский – 2, Коптевский – 6, Одельский – 2, лес ур.Румлево – 2, лес  м-н Вишневец – 1, лес м-н Зарица – 1, лес м-н Барановичи – 2, лес ур.Грандичи – 2, лес м-н Понемунь – 1, лес ур.Чеховщизна –1. 

В  Щучинском районе зарегистрирован 1 случай укуса, в Мостовском районе – 2 случая, в Лидском районе – 2 случая, на территории Каменецкого района –1 случай. 1 случай укуса клеща произошел на неустановленной территории. 

В Берестовицком районе – 3 случая. Дачный участок д.Вороны – 1 случай. Лесные массивы аг.Пограничный, д.Кваторы – 2 случая. 

В Лидском районе – 2 случая. На территории д.Дубровня – 1 случай. На дачном участке пос. Индустриальный –1 случай. 

Мостовский район: частное домовладение д.Дубно – 1 случай. 

Новогрудский район: лесной массив д.Ладеники – 1 случай. 

Свислочский район: частное домовладение г.Свислочь (ул.Победы) – 1 случай. 

Слонимский район: лесные массивы д.Чемеры, Жировичское лесничество – 2 случая. 

Сморгонский район: лесные массивы д.Ягодное – 1 случай, д.Перевозы (на р.Вилия) – 1 случай. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 63, в том числе пострадало 15  детей. 1 случай зарегистрировано на территории...
 
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