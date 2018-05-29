Кореличская ЦРБ приглашает жителей Кореличского района 2 июня, в субботу, на  «Диспансеризацию выходного дня»





Диспансерное наблюдение – это периодический медицинский осмотр, наблюдение за состоянием здоровья пациента в динамике в зависимости от его группы диспансерного наблюдения. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право пройти диспансеризацию в территориальной поликлинике по месту закрепления с регулярностью не менее одного раза в 2 года.

Диспансеризация входит в качестве основной части в широкую систему мер профилактики заболеваний, осуществляемых государством, обществом, здравоохранением. Узнав о состоянии своего здоровья, можно скорректировать выявленные факторы риска заболеваний и даже уменьшить их влияние, снизить темпы развития имеющегося хронического заболевания, повысив качество жизни. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения скрининговые программы должны содержать не только тесты на раннее выявление заболеваний, но и тесты на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смерти населения. Отказ от курения, контроль артериального давления, рациональное питание, достаточный уровень физической активности, ограничение употребления алкоголя, нормализация массы тела расценивается как важнейшие условия для улучшения прогноза и снижения уровня инвалидности и смертности населения. Кратность диспансерных осмотров и лабораторно-инструментальных исследований пациентам, состоящим в группах диспансерного наблюдения у врача-терапевта участкового (врача общей практики), врача-педиатра участкового, определяется этими врачами-специалистами с учетом назначенных врачами-специалистами по профилю заболевания контрольных сроков наблюдения и дополнительных объемов медицинских вмешательств (обследований клинических протоколов и иных методов обследования и лечения заболеваний). Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Уважаемые граждане! УЗ «Кореличская ЦРБ» приглашает вас 2 июня 2018 года на «Диспансеризацию выходного дня», в рамках которой вам проведут обследования:

* измерение АД, антропометрия (доврачебный кабинет № 2);

* электрокардиографию (каб. № 44);

* флюорографию органов грудной клетки ( каб. № 1);

* смотровой кабинет (каб. № 5);

* лабораторные исследования (каб. № 79);

* осмотр врача-терапевта;

* вакцинопрофилактика (прививочный кабинет №42).

Ольга БОРЩЕВСКАЯ,

заведующий районной поликлиникой.