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Новых случаев кори в Гродненской области не регистрировалось

31.05.2018 — Новости Здоровья | Заря над Неманам  
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Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.
 
 
"С февраля на территории страны было уже несколько случаев завоза вируса кори, это подтверждено не только эпидемиологически, но и лабораторно. Встречалась ограниченная местная передача", - рассказала Ирина Глинская. В частности, в Минске речь идет о двух завозных случаях кори и трех заболевших. В Гродненской области новых случаев не регистрировалось.
 
 
Продолжается выявление единичных случаев заболевания в Брестской и Гомельской областях. Например, в Брестском регионе на данный момент известно о нескольких десятках случаев, локализованных в пределах двух многодетных семей. В свое время они не привили своих детей, поскольку считали, что целесообразности в вакцинации нет.
 
 
При этом Ирина Глинская отметила, что цифры по кори достаточно динамичны - первичный диагноз не всегда подтверждается. Первыми признаками заболевания являются повышение температуры и наличие катаральных явлений. На первом этапе отличить, корь это или банальная респираторная инфекция, вызванная вирусами, достаточно сложно. Через несколько дней, а иногда и раньше, появляется сыпь. В этом случае у врача появляются все основания подозревать именно корь. Проводится дифференциальный диагноз.
 
 
Две прививки против кори, проведенные в течение жизни, дают очень длительный, практически пожизненный иммунитет, обратила внимание заместитель главного врача. Сейчас пройти вакцинацию целесообразно тем, кто в свое время от нее отказался, а также людям, у которых есть сведения только об одной прививке. 
 
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.
 
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