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31 мая - Всемирный день без табака

31.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.
31 мая - Всемирный день без табака

31 мая 2018 года проводится Единый день здоровья «Всемирный день без табака». 

Антитабачная кампания 2018 года ставит цель наглядно продемонстрировать те угрозы, которые создает табачная промышленность для устойчивого развития всех стран, в том числе для здоровья и экономического благополучия их граждан. Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 век наступил, но проблема не исчезла.

Борьба с никотином продолжается. И глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма. Ведь употребление табака является отдельной самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.

Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.

Е. ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.

 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают...
 
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