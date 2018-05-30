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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1341 человека, в том числе вчера, 30 мая — 69 человек

31.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1341 человека, в том числе вчера, 30 мая — 69 человек

Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 50, в том числе пострадало 18 детей. 4 случая – зарегистрировано на территории Ленинского района, 4 случая на территории Октябрьского района, 1 случай на территории Подлабенского района, на территории Вертилишского района – 2 случая. 

Вчера  было  зарегистрировано: 

–  Берестовицкий район – 1 случай: дачный участок г.п. Б.Берестовица (ул.Крыничная). 

–  Волковысский район – 1 случай. 

 – Мостовский район – 1 случай (лес д.Рогозница). 

– Дятловский район – 1 случай: дачный участок д.Плебановичи. 

– Зельвенский район – 1 случай: лесной массив д.Зеленица (в районе песчаного карьера). 

– Ивьевский район –1 случай: приусадебный участок д.Дунай.  

– Лидский район – 7 случаев: лесные массивы г.Березовка – 2 случая, п.Первомайский – 3 случая, дачные участки д.Пески,  д.Новоселки – 2 случая. 

– Новогрудский район – 2 случая: частное домовладение д.Ладеники – 1 случай, дачный участок д.Байки – 1 случай. 

– Островецкий район – 1 случай: лесной массив д.Ольховка. 

– Свислочский район – 1 случай: лесной массив д.Качки. 

– Слонимский район – 1 случай: лесной массив д.Львовщина. 

– Сморгонский район – 2 случая: лесной массив г.Сморгонь (на берегу р.Вилия) – 1 случай. д.Перевесье – 1 случай. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 50, в том числе пострадало 18 детей. 4 случая – зарегистрировано на...
 
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