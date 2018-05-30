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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1341 человека, в том числе вчера, 30 мая — 69 человек
31.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 50, в том числе пострадало 18 детей. 4 случая – зарегистрировано на территории Ленинского района, 4 случая на территории Октябрьского района, 1 случай на территории Подлабенского района, на территории Вертилишского района – 2 случая.
Вчера было зарегистрировано:
– Берестовицкий район – 1 случай: дачный участок г.п. Б.Берестовица (ул.Крыничная).
– Волковысский район – 1 случай.
– Мостовский район – 1 случай (лес д.Рогозница).
– Дятловский район – 1 случай: дачный участок д.Плебановичи.
– Зельвенский район – 1 случай: лесной массив д.Зеленица (в районе песчаного карьера).
– Ивьевский район –1 случай: приусадебный участок д.Дунай.
– Лидский район – 7 случаев: лесные массивы г.Березовка – 2 случая, п.Первомайский – 3 случая, дачные участки д.Пески, д.Новоселки – 2 случая.
– Новогрудский район – 2 случая: частное домовладение д.Ладеники – 1 случай, дачный участок д.Байки – 1 случай.
– Островецкий район – 1 случай: лесной массив д.Ольховка.
– Свислочский район – 1 случай: лесной массив д.Качки.
– Слонимский район – 1 случай: лесной массив д.Львовщина.
– Сморгонский район – 2 случая: лесной массив г.Сморгонь (на берегу р.Вилия) – 1 случай. д.Перевесье – 1 случай.
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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1341 человека, в том числе вчера, 30 мая — 69 человек
Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 50, в том числе пострадало 18 детей. 4 случая – зарегистрировано на...
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