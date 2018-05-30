Ежегодно 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака. В 2018 году Всемирный день без табака (ВДБТ) будет посвящен теме «Табак и болезни сердца». В рамках Всемирного дня без табака с 11 мая по 31 мая 2018г в Ивьевском районе проходит республиканская информационно – образовательная акция «Беларусь против табака». На протяжении всей акции в районе будут проходить различные информационно – образовательные мероприятия по профилактике табакокурения.

Кампания, проводимая в рамках ВДБТ, призвана повысить осведомленность о реально осуществимых действиях и мерах, которые могут быть предприняты основными целевыми аудиториями, в том числе органами государственной власти и общественностью, для сокращения рисков для здоровья сердца, обусловленных табаком.

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт, входят в число основных причин смертности в мире, а употребление табака является второй по значимости причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний после повышенного артериального давления.

По мнению специалистов ВОЗ, одна треть снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний может быть обеспечена за счет развития лекарственной терапий и клинических вмешательств, в то время как две трети снижения смертности обеспечит изменение привычек в образе жизни, среди которых можно назвать правильное питание, контроль за течением гипертонической болезни, физические упражнения и прекращение курения. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что как для экономически развитых, так и для развивающихся стран, самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики – здоровый образ жизни.

Курение – один из основных факторов риска. У заядлых курильщиков высока вероятность перекрытия просвета коронарной артерии, питающей сердечную мышцу, тромбом или холестериновой бляшкой. Это называется инфарктом миокарда. Он сопровождается некрозом (отмиранием) пораженного участка сердечной мышцы. Вред курения для сердца состоит в создании условий для острого нарушения кровоснабжения – атеросклероза. Также у курильщиков обычно диагностируется стенокардия.

Сигаретный дым ухудшает реологические качества крови, повышая её вязкость и способствуя образованию тромбов.

Курильщики чаще страдают от артериальной гипертензии. Это связано со способностью никотина повышать тонус сосудистых стенок. Влияние курения на сердце очевидно. В течение 20 минут после выкуренной сигареты повышается пульс и давление. Это является ответной реакцией на поступление дозы никотина, которую тело старается поскорее переработать и вывести. Полностью ядовитые вещества могут покинуть организм лишь через 36 часов.

Медики обнаружили прямую зависимость между количеством выкуриваемых сигарет и самой вероятностью наступления опасного для жизни состояния. Если человек выкуривает 5 сигарет в день – это повышает риск смерти на 40 %, если одну пачку в день – на 400 %, то есть шансов умереть в 10 раз больше!

При выкуривании пачки сигарет в день риск развития инфаркта миокарда повышается в 5 раз!

По данным ВОЗ, 23 % смертей от ишемической болезни сердца обусловлено курением, сокращая продолжительность жизни курильщиков в возрасте 35-69 лет в среднем на 20 лет. Внезапная смерть среди лиц, выкуривающих в течение дня пачку сигарет и больше, наблюдается в 5 раз чаще, чем среди некурящих.

Курильщики не только подвергают риску свою жизнь, но и жизнь окружающих (пассивное курение увеличивает риск ишемической болезни сердца на 25-30 %). Уже через 6 недель соблюдения здорового образа жизни наступают разительные перемены в здоровье, а среди бросивших курить риск возникновения ишемической болезни сердца значительно снижается и через 5 лет становится таким же, как и у тех, кто никогда не курил.

Потребление табака является причиной смертности и заболеваний, которая наиболее эффективно поддается профилактике. Из всех регионов ВОЗ в Европейском регионе сохраняются самые высокие показатели взрослых курильщиков (28 %) и один из самых высоких уровней распространенности употребления табака подростками.

Одним из целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы является уменьшение к 2020 году распространенности потребления табака среди лиц в возрасте от 16 лет до 24,5 %.

Ф. Клемято, заведующий СЭО Ивьевского районного ЦГЭ.