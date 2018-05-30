31 мая — Всемирный день без табака

Под пассивным курением подразумевают непреднамеренное, в большинстве случаев нежеланное вдыхание воздуха, в котором содержится дым от сгорания табака. Есть те, кто считает, что пассивное курение не вреднее, чем жизнь в мегаполисе, а вред побочного дыма — не более чем миф.

Однако медицинские и социальные факты говорят о другом: вредное влияние на здоровье окружающих у пассивного курения не просто велико, а огромно.

Пассивное курение оказывает негативное, опасное влияние на все органы и систем.

Органы дыхания и легкие

Постоянное раздражение слизистой носа приводит к формованию вазомоторного ринита — состояния, проявляющегося сначала хроническим насморком, а потом астмой. Астма вообще «любит» пассивных курильщиков — у них она развивается в пять раз чаще, чем у тех, кому повезло не сталкиваться с сигаретным дымом. Не многие знают, что проблемы с носовым дыханием имеют прямую связь с заболеваниями уха. Наконец, хроническое раздражение тканей легких приводит к метаплазии слизистой оболочки, ее разрастанию. В свою очередь разбухшая слизистая тянет за собой патологическую цепочку, приводящую к ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких.

Нервная система и головной мозг

Появляются бессонница, сонливость, возбуждение, лабильность настроения, снижение аппетита, изменение вкусовых ощущений, тошнота, слабость, головокружение и многие другие проявления.

Система кровообращения

Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, становятся причиной сосудистых расстройств: нарушения тонуса сосудов, нарушения сердечного ритма (тахикардии, аритмии), ишемии. Хроническое воздействие никотина как сосудистого токсина приводит к ишемической болезни сердца, атеросклерозу, гипертонии, стенокардии, инсультам и инфарктам.

Репродуктивная система

Пассивное курение оказывает мощное влияние на половую систему, в частности у женщин — жен дымящих дома курильщиков — менструальный цикл становится короче, чем у некурящих супружеских пар. Это может стать причиной снижения способности к зачатию. О влиянии пассивного курения на репродуктивную систему мужчин известно немного, но предполагается, что активность сперматозоидов, их количество могут пострадать под влиянием пассивного курения, поскольку в этом случае также вдыхается никотин, который влияет на показатели спермы.

Общие риски

Исследователи проблемы пассивного курения выделили группы патологий, риск развития которых повышается при пассивном курении. В первую очередь это онкопатологии, в частности рак легкого. Повышается риск рака молочной железы, рака почки, рака желудка.

Пассивное курение во время беременности

Курить ли при вынашивании ребенка — решать, по большому счету, самой женщине. И ей же нести ответственность в случае развития у ребенка осложнений, связанных с курением. Пассивное курение во время беременности становится причиной множества патологических состояний.

А. МАШТАЛЕРОВА,

заведующий Мирской поликлиникой.

Капля никотина убивает лошадь

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт, входят в число основных причин смертности в мире, а употребление табака является второй по значимости причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний после повышенного артериального давления.

По мнению специалистов ВОЗ, одна треть снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний может быть обеспечена за счет развития лекарственной терапий и клинических вмешательств, в то время как две трети снижения смертности обеспечит изменение привычек в образе жизни, среди которых можно назвать правильное питание, контроль за течением гипертонической болезни, физические упражнения и прекращение курения.

Курение – один из основных факторов риска. У заядлых курильщиков высока вероятность перекрытия просвета коронарной артерии, питающей сердечную мышцу, тромбом или холестериновой бляшкой. Это называется инфарктом миокарда. Он сопровождается некрозом (отмиранием) пораженного участка сердечной мышцы. Вред курения для сердца состоит в создании условий для острого нарушения кровоснабжения – атеросклероза. Также у курильщиков обычно диагностируется стенокардия.

Сигаретный дым ухудшает реологические качества крови, повышая ее вязкость и способствуя образованию тромбов.

Курильщики чаще страдают от артериальной гипертензии. Это связано со способностью никотина повышать тонус сосудистых стенок. Влияние курения на сердце очевидно. В течение 20 минут после выкуренной сигареты повышаются пульс и давление. Это является ответной реакцией на поступление дозы никотина, которую тело старается поскорее переработать и вывести.

Медики обнаружили прямую зависимость между количеством выкуриваемых сигарет и самой вероятностью наступления опасного для жизни состояния. Если человек выкуривает 5 сигарет в день – это повышает риск смерти на 40%, если одну пачку в день – на 400%, то есть шансов умереть в 10 раз больше!

При выкуривании пачки сигарет в день риск развития инфаркта миокарда повышается в 5 раз!

По данным ВОЗ, 23% смертей от ишемической болезни сердца обусловлено курением, сокращая продолжительность жизни курильщиков в возрасте 35-69 лет в среднем на 20 лет. Внезапная смерть среди лиц, выкуривающих в течение дня пачку сигарет и больше, наблюдается в 5 раз чаще, чем среди некурящих.

Уже через 6 недель соблюдения здорового образа жизни наступают разительные перемены в здоровье, а среди бросивших курить риск возникновения ишемической болезни сердца значительно снижается и через 5 лет становится таким же, как и у тех, кто никогда не курил.

Потребление табака является причиной смертности и заболеваний, которая наиболее эффективно поддается профилактике. Из всех регионов ВОЗ в Европейском регионе сохраняются самые высокие показатели взрослых курильщиков (28%) и один из самых высоких уровней распространенности употребления табака подростками.

Одним из целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы является уменьшение к 2020 году распространенности потребления табака среди лиц в возрасте от 16 лет до 24,5 %.

Валентина БУЗЮК,

заведующий санитарно-

эпидемиологическим отделом

Кореличского райЦГЭ.