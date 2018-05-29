31 мая — Всемирный день без табака

Курение и болезни сердца

Под воздействием никотина, смол и прочих компонентов сигаретного дыма возникают следующие нарушения:

— возрастает артериальное давление;

— из-за ускорения ритма усиливается нагрузка на сердце;

— быстрее прогрессирует атеросклероз, что создает основу для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;

— наблюдается спазм коронарных сосудов, что приводит к недостаточному кровоснабжению миокарда;

— присутствует прямое токсическое воздействие на миокард, ухудшается сердечная сократимость, появляется предрасположенность к аритмиям;

— возникает склонность к повышенной свертываемости крови, тромбообразованию;

— все ткани тела, включая миокард, испытывают кислородное голодание из-за действия на организм угарного газа.

Уже через 4 минуты после начала курения сердечный ритм возрастает на 14 процентов, сосуды сужаются, артериальное давление повышается приблизительно на 5 процентов. Из преходящего спазм артерий со временем становится постоянным, и это способствует развитию артериальной гипертонии.

«Каждая сигарета сокращает жизнь на 5 минут». Все слышали это выражение, не так ли? Но далеко не все к нему серьезно относятся. Точный подсчет ущерба здоровью, наносимого курением, невозможен. Однако в ходе исследований были получены цифры, которые подтверждают существование угрозы для жизни. Установлено, что увеличение числа выкуриваемых в день сигарет повышает вероятность смерти от заболеваний сердца. Для молодых людей 35-44 лет с каждой дополнительной сигаретой прибавляется 3,5 процента риска, а для пожилых от 65 до 74 лет — 2 процента.

Если погибает молодой курящий мужчина в возрасте 35-44 лет, то с вероятностью 80 процентов это обусловлено заболеванием сердца. Если то же самое случается с человеком 45-64 лет, то ишемическая болезнь сердца является причиной его смерти почти в трети случаев.

Еще одно исследование говорит о том, что у курящих мужчин в сравнении с некурящими риск внезапной смерти повышен почти в 5 раз! Люди, которые курят много и долго, в 2-5 раз чаще умирают от ишемической болезни сердца.

Известно, что мужчины, которые выкуривают более 10-20 сигарет в день, имеют более выраженную склонность к внезапной сердечной смерти, чем все остальные.

У людей, которые имели пристрастие к табаку, но потом «взялись за ум» и отказались от вредной привычки, эти цифры ниже. Нельзя сказать, что в данном случае «никогда не поздно остановиться». Если сердце уже существенно пострадало, сделать его полностью здоровым, отказавшись от курения, не получится. Но все равно отказ от курения может существенно продлить жизнь, так что не стоит пренебрегать такой прекрасной возможностью.

А теперь представьте себе, что случится, когда вы оставите курение в прошлом. Через полчаса после последней сигареты артериальное давление снизится на 6-8 мм рт.ст. Через сутки в крови повысится содержание кислорода и миокард будет получать его в большем количестве. Через неделю артерии начнут «расслабляться», постоянный спазм сосудов, который наблюдается у курильщиков, уменьшится. Через месяц улучшится сократительная способность миокарда. Через год существенно снизятся риски опасных заболеваний сердца и их осложнений, включая инфаркт и смерть.

С. ЛУТОХИНА,

врач-кардиолог УЗ «Шарковщинская ЦРБ».