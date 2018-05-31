Правила курортного романа: как не испортить прекрасное

Впрочем, не все так однозначно. Есть много примеров, когда курортные романы перерастали в серьезные чувства и даже приводили к созданию семей.

Главное правило

Получать удовольствие, радоваться каждому дню и благодарить жизнь за щедрый подарок. И не заглядывать в завтрашний день. Дать себе установку: любые отношения – это всегда лотерея. Никто не в силах спрогнозировать будущее, написать сценарий отношений и подсмотреть финал.

Верить себе

По мнению психологов, самое главное – слушать собственную интуицию. Не стоит ограничивать себя и следовать досужим советам родственников, подруг и самих психологов, ссылающихся на малую вероятность благополучного исхода курортного романа. Знакомство может быть интересным и полезным. Но кое-что о курортных романах надо знать заранее.

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Не верить ему

Факт остается фактом: для многих отпускников курортный роман – приятное приключение с целью отвлечься от семейных будней, игра, в ходе которой можно придумать и рассказать про себя любую историю, благоразумно умолчав про устроенную и благополучную семейную жизнь. Разогретые солнцем, окрыленные девушки рискуют попасть на удочку такого горе-семьянина.

Однако и те, у кого есть «груз» в виде жены/мужа и детей, должны хорошенько подумать, прежде чем с головой погрузиться в зону «эротической напряженности». Кто может гарантировать, что вы вдруг не влюбитесь? И тогда это будет совсем другая история, связанная не с получением легкого удовольствия, а с тяжелыми переживаниями, чувством вины и всеми вытекающими последствиями.

Если «не срослось»

Если после жарких объятий и признаний вы не обменялись даже номерами телефонов и такой исход вызывает боль и обиду, постарайтесь не стать жертвой долгосрочного переживания. Что делать? Не держать чувства в себе. Лучше поплакаться близким людям. Но только тем, кто поддержит и не станет упрекать. В противном случае эмоции могут «уйти» глубоко внутрь и впоследствии разрушительно сказаться на здоровье.

Постарайтесь некоторое время не вспоминать, как прекрасно все было: лучше думайте о раздражающих мелочах, недостатках, которых в любовной эйфории старались не замечать. Ведь не бывает идеальных людей, наверняка найдутся какие-то минусы. Их-то и постарайтесь преувеличить, доведя до абсурда.

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Часто люди зацикливаются на одних отношениях, вкладывают в них массу энергии. Такие «заложники» любви теряют собственную эмоциональную привлекательность. Они без остатка растворяются в другом человеке, который иногда даже не догадывается, насколько он значим.

В этом случае эффективна такая психологическая техника, как «перестановка»: надо «поменяться местами» с предметом своих воздыханий и с той же силой, с какой любишь другого человека, полюбить себя. Эта методика очень действенна. Она помогает восстановить растраченную впустую энергию.

Новая цель

Активный образ жизни, занятия спортом дадут необходимый заряд положительных эмоций. Поможет постановка новой значимой цели. Разумеется, это должна быть достижимая цель, зависящая от ваших усилий: реальнее выучить суахили, чем вернуть потерянного избранника.

Ирина ПЕТРЕНКО