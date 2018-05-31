ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правила курортного романа: как не испортить прекрасное

01.06.2018 11:35 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Правила курортного романа: как не испортить прекрасное
Важно не ждать продолжения, а радоваться каждому дню сейчас. © / Фото из открытых источников

Впрочем, не все так однозначно. Есть много примеров, когда курортные романы перерастали в серьезные чувства и даже приводили к созданию семей.

Правила курортного романа: как не испортить прекрасное Курортный роман глазами мужчины и женщины

Главное правило

Получать удовольствие, радоваться каждому дню и благодарить жизнь за щедрый подарок. И не заглядывать в завтрашний день. Дать себе установку: любые отношения – это всегда лотерея. Никто не в силах спрогнозировать будущее, написать сценарий отношений и подсмотреть финал.

Верить себе

По мнению психологов, самое главное – слушать собственную интуицию. Не стоит ограничивать себя и следовать досужим советам родственников, подруг и самих психологов, ссылающихся на малую вероятность благополучного исхода курортного романа. Знакомство может быть интересным и полезным. Но кое-что о курортных романах надо знать заранее.

Правила курортного романа: как не испортить прекрасное
Как по фотографиям из отпуска понять, был ли у вашего мужа курортный роман
Подробнее

Не верить ему

Факт остается фактом: для многих отпускников курортный роман – приятное приключение с целью отвлечься от семейных будней, игра, в ходе которой можно придумать и рассказать про себя любую историю, благоразумно умолчав про устроенную и благополучную семейную жизнь. Разогретые солнцем, окрыленные девушки рискуют попасть на удочку такого горе-семьянина.

Однако и те, у кого есть «груз» в виде жены/мужа и детей, должны хорошенько подумать, прежде чем с головой погрузиться в зону «эротической напряженности». Кто может гарантировать, что вы вдруг не влюбитесь? И тогда это будет совсем другая история, связанная не с получением легкого удовольствия, а с тяжелыми переживаниями, чувством вины и всеми вытекающими последствиями.

Если «не срослось»

Если после жарких объятий и признаний вы не обменялись даже номерами телефонов и такой исход вызывает боль и обиду, постарайтесь не стать жертвой долгосрочного переживания. Что делать? Не держать чувства в себе. Лучше поплакаться близким людям. Но только тем, кто поддержит и не станет упрекать. В противном случае эмоции могут «уйти» глубоко внутрь и впоследствии разрушительно сказаться на здоровье.

Постарайтесь некоторое время не вспоминать, как прекрасно все было: лучше думайте о раздражающих мелочах, недостатках, которых в любовной эйфории старались не замечать. Ведь не бывает идеальных людей, наверняка найдутся какие-то минусы. Их-то и постарайтесь преувеличить, доведя до абсурда.

Правила курортного романа: как не испортить прекрасное
Психолог: Как вычислить ловеласа, простить измену и забыть курортный роман
Подробнее

Часто люди зацикливаются на одних отношениях, вкладывают в них массу энергии. Такие «заложники» любви теряют собственную эмоциональную привлекательность. Они без остатка растворяются в другом человеке, который иногда даже не догадывается, насколько он значим.

В этом случае эффективна такая психологическая техника, как «перестановка»: надо «поменяться местами» с предметом своих воздыханий и с той же силой, с какой любишь другого человека, полюбить себя. Эта методика очень действенна. Она помогает восстановить растраченную впустую энергию.

Новая цель

Активный образ жизни, занятия спортом дадут необходимый заряд положительных эмоций. Поможет постановка новой значимой цели. Разумеется, это должна быть достижимая цель, зависящая от ваших усилий: реальнее выучить суахили, чем вернуть потерянного избранника.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уж сколько раз твердили миру… Но каждое лето тысячи мужчин и женщин попадают в ловушку курортного романа. И летнее чувство, вместо того чтобы остаться прекрасным...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
31 мая — Всемирный день без табака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика