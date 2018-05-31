ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул

01.06.2018 11:54 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул
shutterstock.com

Защита от насекомых

Если ребенок склонен к аллергии, следует иметь в виду, что она может возникнуть не только на пыльцу растений, но и на укусы насекомых. Каждый организм реагирует на укусы по-разному. Если вы знаете, что у вашего ребенка острая реакция, под рукой должны быть таблетки от аллергии. Во всех лагерях есть медпункт, и хорошо бы предупредить педагогов, чтобы в непредвиденной ситуации они вызывали «скорую». При более спокойной реакции научите ребенка промывать место укуса чистой водой с мылом и прикладывать ватку, смоченную раствором соды.

Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул Всегда ли после укуса клеща надо пить антибиотик?

Еще один спутник лета - клещи. К середине мая в медицинские организации по всей Беларуси уже обратились более 18 тысяч пострадавших от укусов этих насекомых. Если вы не сделали своему ребенку прививку, обязательно приобретите специальные средства. Выберите акарицидно-репеллентные препараты, которые отпугивают и парализуют кровососов. Но эти средства можно использовать не в любом возрасте: по этому вопросу лучше заранее проконсультироваться с врачом. Накануне поездки обработайте одежду, обувь и снаряжение ребенка. Но и помимо профилактических мер нужно рассказать ребенку об элементарных способах защиты от насекомых: о том, что, находясь в естественной среде, нужно стараться не оставлять открытыми участки тела и каждые 10-15 минут осматривать себя. Научите ребенка, что делать, если клещ все-таки укусил.

Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул
Съездил на отдых - привёз рак? Онколог о вреде солнца и мифах о меланоме
Подробнее

Осторожно! солнце

Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок не получил тепловой удар. Это состояние проявляется не сразу: обычно ребенок спустя некоторое время становится вялым, а в тяжелых случаях начинается рвота. В лагере, где много детей, начальные симптомы могут упустить. Чтобы избежать перегрева, расскажите ребенку, что нельзя находиться долгое время на открытом солнце. Пусть в гардеробе будут вещи из натуральных тканей, особенно летние. Одежда должна быть свободной. Обязательно укомплектуйте гардероб кепкой или шляпкой.

Что взять с собой

Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул Ребенок на каникулах. Где можно и отдохнуть, и заработать
Разумеется, документы: справку о состоянии здоровья и прививках из поликлиники (срок действия справки – 3 календарных дня). Полностью заполненную путевку с печатью организации, выдавшей ее, полностью заполненную анкету родителей (как правило, прилагается к путевке). И прочее, в зависимости от требований отправляющей организации.

Вещи: теплую куртку, ветровку, свитер или теплую кофту, спортивную форму и обувь, сменную одежду и обувь, нижнее белье, носки. Головной убор (защита от солнца). Мочалку, мыло, зубную щетку, пасту, расческу.

Ценные вещи (дорогую одежду, украшения, технику и пр.) лучше оставить дома.

В деревню к деду

Отдых в деревне - это завидный вариант для каникул. Особенно если там есть водоем. Обязательно поговорите с ребенком о том, что купаться следует только в отведенных для этого местах, где исследуется качество воды. «Дикие» пляжи непредсказуемы: на заросшем дне могут быть цепкие водоросли и стеклянные осколки, а песчаник грозит оказаться зыбучим. У бабушки с дедушкой вряд ли будет время постоянно контролировать ребенка. Поэтому важен упор на сознательность.

Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул
Заигравшиеся. Как оторвать ребенка в каникулы от компьютера?
Подробнее

Запретите лезть в холодную воду, особенно после солнцепека.  «Ребенок может утонуть даже на мелководье. Прежде чем отпустить его купаться, объясните, как нужно вести себя в водоеме, куда можно заплывать, а куда нельзя, предупредите, что играть с ребятами в воде нужно осторожно. Ограничьте время купания детей. Даже в самую теплую погоду ребенок может простудиться, если будет сидеть в воде до посинения. Достаточно поплавать минут 15, затем выйти, согреться, а потом повторить», - говорит врач скорой помощи Арман БАЛАБАЕВ.

Лето - это еще и травмоопасный период. Дети любят рисковать и не всегда реально оценивают опасность. Поговорите с ними о ценности здоровья и жизни. Если ваш ребенок гоняет на велосипеде, проверьте его знания правил дорожного движения, прежде чем отпустить на улицу. Если вы отправляете ребенка к бабушке в деревню, изучите вместе с ним, как выглядят ядовитые грибы и ягоды. Объясните, чем может обернуться ошибка и как действовать, если он вдруг заблудился.  Научите ребенка не паниковать в непривычных ситуациях: пусть не стесняется звать на помощь! Не пускайте все на самотек, вспоминая свое беззаботное детство. Не стоит запугивать, но чем больше ваши сын или дочь будут знать о том, что опасности в этом мире есть, тем лучше.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У ребят каникулы, а у родителей - заботы: как обезопасить своих детей, какую одежду брать с собой на отдых, как защитить ребенка от клещей?
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Правила курортного романа: как не испортить прекрасное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика