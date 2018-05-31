Ура, каникулы. О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул

Защита от насекомых

Если ребенок склонен к аллергии, следует иметь в виду, что она может возникнуть не только на пыльцу растений, но и на укусы насекомых. Каждый организм реагирует на укусы по-разному. Если вы знаете, что у вашего ребенка острая реакция, под рукой должны быть таблетки от аллергии. Во всех лагерях есть медпункт, и хорошо бы предупредить педагогов, чтобы в непредвиденной ситуации они вызывали «скорую». При более спокойной реакции научите ребенка промывать место укуса чистой водой с мылом и прикладывать ватку, смоченную раствором соды.

Еще один спутник лета - клещи. К середине мая в медицинские организации по всей Беларуси уже обратились более 18 тысяч пострадавших от укусов этих насекомых. Если вы не сделали своему ребенку прививку, обязательно приобретите специальные средства. Выберите акарицидно-репеллентные препараты, которые отпугивают и парализуют кровососов. Но эти средства можно использовать не в любом возрасте: по этому вопросу лучше заранее проконсультироваться с врачом. Накануне поездки обработайте одежду, обувь и снаряжение ребенка. Но и помимо профилактических мер нужно рассказать ребенку об элементарных способах защиты от насекомых: о том, что, находясь в естественной среде, нужно стараться не оставлять открытыми участки тела и каждые 10-15 минут осматривать себя. Научите ребенка, что делать, если клещ все-таки укусил.

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Осторожно! солнце

Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок не получил тепловой удар. Это состояние проявляется не сразу: обычно ребенок спустя некоторое время становится вялым, а в тяжелых случаях начинается рвота. В лагере, где много детей, начальные симптомы могут упустить. Чтобы избежать перегрева, расскажите ребенку, что нельзя находиться долгое время на открытом солнце. Пусть в гардеробе будут вещи из натуральных тканей, особенно летние. Одежда должна быть свободной. Обязательно укомплектуйте гардероб кепкой или шляпкой.

Что взять с собой

Вещи: теплую куртку, ветровку, свитер или теплую кофту, спортивную форму и обувь, сменную одежду и обувь, нижнее белье, носки. Головной убор (защита от солнца). Мочалку, мыло, зубную щетку, пасту, расческу.

Ценные вещи (дорогую одежду, украшения, технику и пр.) лучше оставить дома.

В деревню к деду

Отдых в деревне - это завидный вариант для каникул. Особенно если там есть водоем. Обязательно поговорите с ребенком о том, что купаться следует только в отведенных для этого местах, где исследуется качество воды. «Дикие» пляжи непредсказуемы: на заросшем дне могут быть цепкие водоросли и стеклянные осколки, а песчаник грозит оказаться зыбучим. У бабушки с дедушкой вряд ли будет время постоянно контролировать ребенка. Поэтому важен упор на сознательность.

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Запретите лезть в холодную воду, особенно после солнцепека. «Ребенок может утонуть даже на мелководье. Прежде чем отпустить его купаться, объясните, как нужно вести себя в водоеме, куда можно заплывать, а куда нельзя, предупредите, что играть с ребятами в воде нужно осторожно. Ограничьте время купания детей. Даже в самую теплую погоду ребенок может простудиться, если будет сидеть в воде до посинения. Достаточно поплавать минут 15, затем выйти, согреться, а потом повторить», - говорит врач скорой помощи Арман БАЛАБАЕВ.

Лето - это еще и травмоопасный период. Дети любят рисковать и не всегда реально оценивают опасность. Поговорите с ними о ценности здоровья и жизни. Если ваш ребенок гоняет на велосипеде, проверьте его знания правил дорожного движения, прежде чем отпустить на улицу. Если вы отправляете ребенка к бабушке в деревню, изучите вместе с ним, как выглядят ядовитые грибы и ягоды. Объясните, чем может обернуться ошибка и как действовать, если он вдруг заблудился. Научите ребенка не паниковать в непривычных ситуациях: пусть не стесняется звать на помощь! Не пускайте все на самотек, вспоминая свое беззаботное детство. Не стоит запугивать, но чем больше ваши сын или дочь будут знать о том, что опасности в этом мире есть, тем лучше.

Ирина ПЕТРЕНКО