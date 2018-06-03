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В Ельском районе стартовала акция «Каникулы без дыма и огня»
04.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас
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В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, в Ельском районе проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».
По словам ельских спасателей, акция будет проходить в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования Ельского района.
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> В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью...
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