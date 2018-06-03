В Ельском районе стартовала акция «Каникулы без дыма и огня»

В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, в Ельском районе проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».

По словам ельских спасателей, акция будет проходить в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования Ельского района.