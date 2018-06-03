Как снизить холестерин без лекарств. Уникальные методы от природы

Вот семь целебных растений, которые нужно собрать этим летом, чтобы забыть о проблемах с холестерином.
Наш эксперт – доктор биологических наук, профессор, преподаватель Пятигорской фармацевтической академии Валерий Мелик-Гусейнов.
Боярышник
Как собрать. Используют цветки и плоды всех видов боярышника. Цветки собирают в сухую погоду в начале цветения. Сушат в сушилках или в хорошо вентилируемых помещениях, разложив их тонким слоем на ткани или бумаге. Плоды собирают спелыми, сушат в сушилках при температуре 55–60 °C, после высушивания отделяют плодоножки, выбрасывают испорченные плоды.
Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка цветков или 2 ст. ложки измельчённых плодов на 1,5 стакана воды. Принимают в течение суток в 3 приёма за 30 минут до еды.
Смородина чёрная
Как собрать. Используют плоды и листья растения. Листья заготавливают во время цветения, плоды собирают в сухую погоду, очищают от примесей и сушат в помещении или в сушилках, подвяливая их при температуре 35–40 ˚С, затем досушивают при 55–60 ˚С.
Рецепт. Настой плодов готовят из расчёта 2 ст. ложки сырья на 1 стакан воды. Принимают по 0,5–1 стакану 2–3 раза в день.
Настой из листьев готовят из расчёта 2–3 ст. ложки измельчённого растительного сырья на 2 стакана воды. Принимают внутрь по ½ стакана 3 раза в день.
Донник лекарственный
Как собрать. Для лечебных целей используют траву донника, которую собирают в начале цветения. Верхнюю часть стебля и боковые побеги срезают ножом или серпом, сушат в сухую погоду на открытом воздухе в тени или на чердаках, хорошо проветриваемых помещениях. После сушки траву обмолачивают.
Рецепт. Настой готовят из расчёта 2 ч. ложки травы на 1,5 стакана воды. Принимают 3 раза в день за 20–30 минут до еды.
Щавель конский
Как собрать. Заготавливают корни щавеля. Их выкапывают весной или осенью, очищают от земли и надземных частей растения, промывают в проточной воде, разрезают на части и сушат в тени или сушилках при температуре 50 –60 °C, периодически переворачивая сырьё.
Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка измельчённых корней на стакан воды. Принимают по 1 ст. ложке 3–5 раз в день. Учтите, щавель противопоказан больным, предрасположенным к образованию оксалатных почечных камней.
Рябина обыкновенная
Как собрать. Заготавливают зрелые плоды. После сортировки и удаления примесей сушат в хорошо проветриваемых помещениях или в сушилках при температуре 60–80 ˚С.
Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка высушенных плодов на 1,5 стакана воды. Принимают в 3 приёма в течение дня.
Укроп
Как собрать. Используются семена укропа. Плоды укропа убирают осенью, когда растение и семена приобретут бурую или жёлто-бурую окраску. Стебли с зонтиками обмолачивают, семена очищают от посторонних примесей, сушат и хранят в сухом, прохладном месте.
Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка травы или семян на 1,5 стакана воды.
Тыква
Как собрать. Заготавливают семена тыквы, которые сушат под навесом или на чердаке в течение 5–6 дней. Сушить семена в печи при высокой температуре не рекомендуется.
Рецепт. Тыквенную мякоть и семена тыквы включают в рацион при болезнях сердца, атеросклерозе и малокровии.
Три совета для здоровья сосудов
Худейте. Чем больше масса тела, тем больше холестерина вырабатывает ваша печень. Однако сидеть на голодной диете нельзя. Если организм лишён поступления жиров с пищей, резко активируется синтез собственного холестерина! То есть, как ни парадоксально, при голодании уровень вредного холестерина растёт.
Откажитесь от сигарет. Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у людей, которые выкуривают более 20 сигарет в неделю, значительно повышается уровень холестерина в крови.
Будьте активны. Специалисты Европейского общества кардиологов сообщили о результатах обследования 8 тысяч офисных работников, которые специально не занимались спортом. Был замерен уровень их повседневной физической активности. Оказалось, уровень вредного холестерина в крови ниже у активных сотрудников.
Соблюдаем диету
- Правильное питание препятствует повышению уровня вредного холестерина в крови, поэтому важно грамотно составить своё меню.
- Ограничьте поступление жира с пищей (не более 30% суточной калорийности рациона) и заменяйте животный жир растительными маслами (подсолнечным, оливковым и другими). Откажитесь от жирных сортов мяса, замените их рыбой, птицей (без кожи) и бобовыми.
- Отдавайте предпочтение хлебу цельнозерновому и из муки грубого помола и кашам из необработанных злаков.
- Съедайте не менее 500 г овощей и фруктов в день.
- Ограничьте жареные блюда. Варите пищу, готовьте на пару.
Готовим настой
Необходимое количество растительного сырья поместите в эмалированную посуду, залейте кипячёной водой и доведите до кипения. Кипятите на слабом огне 10–15 минут, настаивайте не менее 45 минут до полного охлаждения, затем фильтруйте, а оставшуюся растительную массу выжмите и добавьте воды до получения первоначального объёма настоя.