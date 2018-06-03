Как снизить холестерин без лекарств. Уникальные методы от природы

Вот семь целебных растений, которые нужно собрать этим летом, чтобы забыть о проблемах с холестерином.

Наш эксперт – доктор биологических наук, профессор, преподаватель Пятигорской фармацевтической академии Валерий Мелик-Гусейнов.

Боярышник

Как собрать. Используют цветки и плоды всех видов боярышника. Цветки собирают в сухую погоду в начале цветения. Сушат в сушилках или в хорошо вентилируемых помещениях, разложив их тонким слоем на ткани или бумаге. Плоды собирают спелыми, сушат в сушилках при температуре 55–60 °C, после высушивания отделяют плодоножки, выбрасывают испорченные плоды.

Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка цветков или 2 ст. ложки измельчённых плодов на 1,5 стакана воды. Принимают в течение суток в 3 приёма за 30 минут до еды.

Смородина чёрная

Как собрать. Используют плоды и листья растения. Листья заготавливают во время цветения, плоды собирают в сухую погоду, очищают от примесей и сушат в помещении или в сушилках, подвяливая их при температуре 35–40 ˚С, затем досушивают при 55–60 ˚С.

Рецепт. Настой плодов готовят из расчёта 2 ст. ложки сырья на 1 стакан воды. Принимают по 0,5–1 стакану 2–3 раза в день.

Настой из листьев готовят из расчёта 2–3 ст. ложки измельчённого растительного сырья на 2 стакана воды. Принимают внутрь ­­по ½ стакана 3 раза в день.

Чистка сосудов. Как избавиться от холестериновых бляшек Подробнее

Донник лекарственный

Как собрать. Для лечебных целей используют траву донника, которую собирают в начале цветения. Верхнюю часть стебля и боковые побеги срезают ножом или серпом, сушат в сухую погоду на открытом воздухе в тени или на чердаках, хорошо проветриваемых помещениях. После сушки траву обмолачивают.

Рецепт. Настой готовят из расчёта 2 ч. ложки травы на 1,5 стакана воды. Принимают 3 раза в день за 20–30 минут до еды.

Щавель конский

Как собрать. Заготавливают корни щавеля. Их выкапывают весной или осенью, очищают от земли и надземных частей растения, промывают в проточной воде, разрезают на части и сушат в тени или сушилках при температуре 50 –60 °C, периодически переворачивая сырьё.

Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка измельчённых корней на стакан воды. Принимают по 1 ст. ложке 3–5 раз в день. Учтите, щавель противопоказан больным, предрасположенным к образованию оксалатных почечных камней.



Чем «плохой» холестерин отличается от «хорошего»? Подробнее

Рябина обыкновенная

Как собрать. Заготавливают зрелые плоды. После сортировки и удаления примесей сушат в хорошо проветриваемых помещениях или в сушилках при температуре 60–80 ˚С.

Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка высушенных плодов на 1,5 стакана воды. Принимают в 3 приёма в течение дня.

Укроп

Как собрать. Используются семена укропа. Плоды укропа убирают осенью, когда растение и семена приобретут бурую или жёлто-бурую окраску. Стебли с зонтиками обмолачивают, семена очищают от посторонних примесей, сушат и хранят в сухом, прохладном месте.

Рецепт. Настой готовят из расчёта 1 ст. ложка травы или семян на 1,5 стакана воды.



Без шансов на повтор. Как предотвратить инфаркт и инсульт Подробнее

Тыква

Как собрать. Заготавливают семена тыквы, которые сушат под навесом или на чердаке в течение 5–6 дней. Сушить семена в печи при высокой температуре не рекомендуется.

Рецепт. Тыквенную мякоть и семена тыквы включают в рацион при болезнях сердца, атеросклерозе и малокровии.

Три совета для здоровья сосудов

Худейте. Чем больше масса тела, тем больше холестерина вырабатывает ваша печень. Однако сидеть на голодной диете нельзя. Если организм лишён поступления жиров с пищей, резко активируется синтез собственного холестерина! То есть, как ни парадоксально, при голодании уровень вредного холестерина растёт.



Сердечные недруги. Что делать, чтобы защитить себя от инфаркта? Подробнее

Откажитесь от сигарет. Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у людей, которые выкуривают более 20 сигарет в неделю, значительно повышается уровень холестерина в крови.

Будьте активны. Специалисты Европейского общества кардиологов сообщили о результатах обследования 8 тысяч офисных работников, которые специально не занимались спортом. Был замерен уровень их повседневной физической активности. Оказалось, уровень вредного холестерина в крови ниже у активных сотрудников.

Соблюдаем диету

Правильное питание препятствует повышению уровня вредного холестерина в крови, поэтому важно грамотно составить своё меню.

Ограничьте поступление жира с пищей (не более 30% суточной калорийности рациона) и заменяйте животный жир растительными маслами (подсолнечным, оливковым и другими). Откажитесь от жирных сортов мяса, замените их рыбой, птицей (без кожи) и бобовыми.

Отдавайте предпочтение хлебу цельнозерновому и из муки грубого помола и кашам из необработанных злаков.

Съедайте не менее 500 г овощей и фруктов в день.

Ограничьте жареные блюда. Варите пищу, готовьте на пару.

Готовим настой

Необходимое количество растительного сырья поместите в эмалированную посуду, залейте кипячёной водой и доведите до кипения. Кипятите на слабом огне 10–15 минут, настаивайте не менее 45 минут до полного охлаждения, затем фильтруйте, а оставшуюся растительную массу выжмите и добавьте воды до получения первоначального объёма настоя.