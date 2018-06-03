Не увлекайтесь ЗОЖ! Восемь мифов о здоровом питании

По данным официальной статистики, 8% белорусов считают, что ведут активный здоровый образ жизни, 40% привержены ЗОЖ. 24% населения занимаются физкультурой и спортом в свободное время.

А вот эксперты все равно недовольны, полагая, что у большинства из нас в голове каша из псевдофактов и мифов. В результате зачастую стиль жизни многих в действительности далёк от здорового.

Юлианна ПЛИСКИНА, диетолог, эксперт по здоровому питанию, развенчала главные мифы о здоровом питании.

Миф 1. Диета и ограничение

На самом деле здоровый образ жизни и питания предполагает разнообразие. С точки зрения медицины, диета - это ограничение рациона в силу тех или иных показаний по здоровью. А здоровый образ жизни вовсе не требует постоянных лишений. Кто захочет питаться одними кефиром, гречкой и белокочанной капустой? Человек родился не для того, чтобы накладывать самому себе ограничения на нормальную, естественную еду. Именно поэтому наш организм способен переваривать и усваивать разные продукты как растительного, так и животного происхождения.

Миф 2. Меньше жира

Наш организм устроен так, что нормально функционировать он может только при условии получения трёх видов питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Именно поэтому в нашем пищеварительном соке содержатся ферменты, которые позволяют одновременно их переваривать. Да, избыточное потребление жиров вредно. Но в целом они необходимы нашему организму. Без них невозможен правильный обмен веществ, быстро стареет кожа и страдает печень. В отсутствие жиров в организме не усваиваются витамины А и Е, практически перестают вырабатываться половые гормоны.

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Миф 3. Меньше кофе

Считается, что кофе и ЗОЖ несовместимы, кроме того, от кофе толстеют. Толстеют на самом деле от кофе с сахаром, сливками, печеньем, мороженым. Причем человек так устроен, что списывает калорийность на кофе, а не на «добавки» к нему. В простом же напитке совсем немного калорий. Две-три чашки в день не вызывают у здоровых людей проблем.

Миф 4. Даешь витамины!

Считается, что для здоровья просто необходимы витамины и БАДы. Еще 20-30 лет назад такого количества витаминных комплексов, как сейчас, не существовало. Однако люди прекрасно жили без них. Благодаря сбалансированному питанию организм получает все необходимые элементы. Если вам назначают какой-то комплекс витаминов, то всесторонне изучите этот вопрос: возможно, вам вообще не нужны дорогостоящие добавки, а у вашего доктора просто «договор» с производителем.

Еще сегодня со всех сторон нас убеждают в необходимости пробиотиков. А синдром раздражённого кишечника, дисбактериоз считаются главными проблемами XXI века. Апатия, лень, усталость - всё списывают на это. Вот только пробиотики, оказавшись в нашем организме, попадают в панкреатический сок, который полностью нейтрализует их действие. Так что анализируйте факты и делайте выводы.

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Миф 5. Побольше сока

Считается, что свежевыжатый сок повышает иммунитет и очень полезен. Но такой сок содержит фруктозу и агрессивные кислоты - они негативно действуют на наш желудок, а также зубную эмаль. Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, фреш вообще противопоказан. Когда мы едим целый фрукт, действия агрессивных кислот нейтрализует содержащаяся в кожуре клетчатка. Жмых, который выбрасывают, готовя фреш, - это самое ценное. Лучше съесть яблоко с кожурой, чем выпить стакан свежевыжатого яблочного сока.

К тому же фреши очень калорийны. Гликемический индекс любого свежевыжатого сока зашкаливает. Например, три апельсина - это 149 калорий, а стакан свежевыжатого апельсинового сока - больше 300 калорий. Два стакана фреша после спортзала равносильны «сникерсу». Причём в батончике хотя бы есть орехи - они содержат насыщенные жирные кислоты, которые нейтрализуют негативный эффект. А фреш на голодный желудок вызывает резкий скачок уровня сахара в крови, а затем его падение.

Миф 6. Долой глютен

Этот новомодный миф придумали маркетологи, чтобы заработать больше денег. Глютеновая непереносимость, или целиакия, существует лишь у 1-2% людей на планете. А не у каждого пятого, как нас сегодня убеждают. Более того, глютен содержится не только в хлебе, но и во многих других продуктах. Например, в йогурте. Считаете, что вам плохо от глютена? Тогда идите к доктору и сдайте всего лишь один анализ.

Миф 7. Нужна разрузка

Еще один миф: в целях оздоровления надо устраивать разгрузочные дни. Пищеварительная система человека идеально очищает организм сама. Организм, недополучая питательных веществ, начнёт накапливать их впрок. Разгрузочные дни полезны и необходимы по медицинским показаниям перед обследованиями, операциями и т.п., как и после отравления или обильного застолья. Но если вы ведете нормальный образ жизни, питаетесь правильно, то вашему организму это не нужно.

Кроме того, питание должно быть сбалансировано по углеводам, белкам и жирам. Нельзя «сидеть» только на гречке или на капусте.

Миф 8. Спорт, спорт, спорт!

Нам говорят, что заниматься спортом нужно каждый день. При этом спортивный фанатизм - причина снижения иммунитета, серьезных травм, истощения организма, нарушения регенерации клеток. Не надо впадать в крайности. Для того чтобы все системы нашего организма работали нормально, вполне достаточно 15-минутной гимнастики и ежедневной 35-минутной прогулки. Чтобы поддерживать себя в нормальной форме, укрепить мышечный корсет, достаточно заниматься три раза в неделю. Не надо загонять себя в рамки и «жить» в фитнес-клубе. Наш организм не настроен на такую работу. Необходимо давать ему отдых.

Яна ХВАТОВА, Ирина ПЕТРЕНКО