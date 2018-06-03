Что не есть, чтобы похудеть. Какие продукты делают нас голодными

Наш эксперт – диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации нутрициологов Анна БЕЛОУСОВА.

Яблоки

Худеющие знают, что выдержать разгрузочный день на яблоках непросто.

Однако яблоки повышают аппетит лишь в отдельных ситуациях. Например, если вы хотите сбросить вес и ограничиваете калорийность рациона. Особенно тяжело переносят яблочную разгрузку беременные женщины, которым акушеры-гинекологи нередко рекомендуют посидеть один-два дня на яблоках, чтобы приостановить слишком быстрый набор веса. Дело в том, что свежие яблоки, съеденные целиком, увеличивают кислотность желудочного сока, ускоряют моторику желудка и тем самым вызывают чувство голода, справиться с которым, сидя на строгой диете, почти невозможно.

Но если вы питаетесь нормально, ничего подобного не происходит.

Выход. Тем, кто стремится похудеть на яблоках, можно пойти на хитрость и заесть коварные фрукты грушей, апельсином или небольшой горсткой орешков. Эти продукты запускают выработку других пищеварительных ферментов и избавляют от чувства голода.

Какие диеты пользуются сегодня максимальной популярностью? Подробнее

Продукты с глутаматом натрия

Глутамат натрия нередко обвиняют в том, что он повышает аппетит. Но эти обвинения совершенно незаслуженны. Глутамат – это усилитель вкуса, поэтому он часто вызывает привязанность к определённому сорту пищи. А поскольку глутаматом натрия нередко сдабривают фастфуд, велика опасность набрать вес, постоянно налегая на вредные бургеры.

Выход. Не увлекайтесь походами в кафе быстрого питания или хотя бы избавляйте бургеры от верхней половинки булочки – так вы получите меньше калорий, а вкус сэндвича не пострадает.

Щепотка специй заменяет горсть таблеток: ТОП-6 полезных пряностей Подробнее

Острые специи

Горчица, хрен, имбирь, чили, гогошары, свежемолотый чёрный перец, острый красный перец тоже могут способствовать повышению аппетита. Ведь острые приправы относятся к сокогонным продуктам, они стимулируют выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы, подавая организму сигнал: «Сейчас будут кормить!»

Многие уверены, что нейтрализовать такой эффект поможет кусочек хлеба. Однако хлеб, хоть и избавит от жжения во рту, на аппетит никак не повлияет при условии, что вы действительно ограничитесь маленьким кусочком, а не съедите половину батона.

Выход. Самый лучший способ справиться с повышенным аппетитом, вызванным поеданием острой пищи, – не начинать трапезу с острых блюд.

Соль

Солёные блюда раздражают рецепторы ротовой полости и усиливают слюноотделение, настраивая пищеварительную систему на активную работу. Поэтому есть риск съесть больше обычного.

Выход. Избежать переедания можно так же, как в случае с острыми блюдами: не начинайте обед с селёдки, лучше съешьте её ближе к концу трапезы и откажитесь от солёных перекусов.

Сладкое

Сладости вызывают чувство голода не сразу. Если вы съели конфету, ощущения сытости хватит на полтора часа. Но после этого аппетит может быть выше, чем обычно. Глюкоза, содержащаяся в конфетах, зефире и прочих сладостях, расходуется почти мгновенно и большей частью усваивается прямо в ротовой полости, а остальная пищеварительная система остаётся без работы. Но при этом сигнал о поступлении пищи уже попадает в мозг, поэтому аппетит повышается. Особенно тяжело приходится людям с лишним весом. Ведь наличие дополнительных килограммов нередко становится причиной резистентности к инсулину (это снижение чувствительности тканей к инсулину при достаточном содержании этого гормона в крови). В этом случае глюкоза не утилизируется должным образом и откладывается в жировую ткань, а другие клетки, например, клетки мышечной ткани и эритроциты крови, не получают глюкозы и остаются «голодными», что способствует увеличению аппетита.

Узнать, насколько ваш организм чувствителен к инсулину, очень просто. Закатайте рукава, встаньте пред зеркалом, закиньте руки за голову и посмотрите на свои локти. Если кожа на локтях розовее, чем на остальных участках тела, в 90% случаев это говорит о наличии резистентности к инсулину. Кстати, эта особенность хорошо видна на картинах Кустодиева. Присмотритесь к пышным красоткам, изображённым на полотнах художника, – практически каждая из них обладает розовыми локоточками. Если ваши локти тоже отличаются «румянцем», стоит пройти обследование у врача.

Выход. Даже людям с бледными локтями не стоит есть сладкое натощак. Лучше оставьте сладости на десерт – другие продукты, например, овощи, съеденные до этого, не дадут глюкозе усвоиться слишком быстро.