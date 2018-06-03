За выходные зафиксировано три укуса клеща. Два из которых пришлись детям.
1) Лес рядом с ул. Лесной в г.Ивье.
2) двор частного дома в аг. Лаздуны.
3) дом частного дома в аг. Жемыславль
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За выходные зафиксировано три укуса клеща
04.06.2018 — Новости Здоровья | Ивьевский край
За выходные зафиксировано три укуса клеща. Два из которых пришлись детям.
1) Лес рядом с ул. Лесной в г.Ивье.
2) двор частного дома в аг. Лаздуны.
3) дом частного дома в аг. Жемыславль
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За выходные зафиксировано три укуса клеща. Два из которых пришлись детям. 1) Лес рядом с ул. Лесной в г.Ивье. 2) двор частного дома в аг. Лаздуны. 3) дом частного...
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