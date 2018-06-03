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Клещи: оперативная информация за 02.06 - 03.06.2018 г.

04.06.2018 — Новости Здоровья | Заря над Неманам  
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Клещи: оперативная информация за 02.06 - 03.06.2018 г.


 

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 22 человека (в том числе 6 детей). Из Ленинского  и Октябрьского  районов  Гродно в медицинские учреждения с  укусами клещей  обращались по 2 человека. 
 
На дачных участках произошло 9 случаев: Обуховский (1) с/с,  Гожский (1) с/с, Коптевский (1) с/с, Поблабеньский с/с (4), Вертилишский (1) с/с, СТ»Химик-1» (1);
В лесных массивах  произошло 8 случаев: Озерский (1) с/с, г.Скидель (1),  ур.Пышки (4),  ур.Румлево (1),   ул.Томина (1);
1 человек обращался за помощью не назвав территорию укуса.
 
 
В Волковысском районе зафиксировано 16 случаев укосов клещей (в том числе  пострадали 2 ребенка).
Из частных домовладений обращались 4 человека: г.Волковыск (2), г.п.Красносельский (1),
г.п.Россь (1);
Из  дачных участков - 1 человек: г.п.Красносельский (СО «Зеленый луг»);
Местом укуса назвали лесные массивы  6 обратившихся:  д.Ясеновец, д.Баченцы, д.Пекари, р-н «Козьи горы», аг.Волна (у реки);
6 случаев присасывания клещей произошли у реки аг. Волна;
2 человека назвали предполагаемым местом укуса  Гродненский и  Свислочский районы;
В 2 - х случаях место укуса не было установлено.
 
 
В Берестовицком районе медики зарегистрировали 5 обращений (в том числе  пострадали 2 ребенка).
В частных домовладениях  произошли 2 случая (д.Кудричи, д.Рудовляны);
В лесном массиве зафиксирован 1 случай (д.Лесная);
Местом укуса также назывались Мостовский район (1) и г. Кобрин Брестской области (1)
 
 
В Дятловском районе пострадал 1 ребенок (местность не названа).
 
 
В Кореличском районе – обращались 3 человека.
2 случая произошли в частных домовладениях (д.Райца, д.М.Жуковичи) 
1 – в лесном массиве д.Райца.
 
 
В Лидском районе зафиксированы 4 случая присасывания клещей (пострадали 3 ребенка):
1 человек был укушен на  территории аг.Дитва, 1 – на дачном  участке  д.Пески, 1 – в лесном массиве аг. Дитва, 1  местом укуса назвал Ивьевский район.
 
 
В Новогрудском районе  пострадало 5 человек (в том числе 3 детей):
Местом присасывания обратившиеся назвали: 1 человек – район городского парка, 3 – частные домовладения  (д.Каменка, д.Рутка-2, д.Бретянка) и 1 случай произошел в лесном массиве у озера «Литовка».
 
 
В Островецком районе за помощью обращались 2 человека (среди них был один ребенок).
Укусы произошли в  частном домовладении д.Ворняны (1) и в лесном массиве д. Микли (1).
 
 
В Слонимском районе медиками зафиксировано 2 случая укусов клещей (пострадал 1 ребенок).
Местом укуса  обратившиеся назвали: приусадебный участок г. Слоним, ул.Юбиленая (1) и Лидский район (1).
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Клещи: оперативная информация за 02.06 - 03.06.2018 г.
 
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