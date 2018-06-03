Клещи: оперативная информация за 02.06 - 03.06.2018 г.

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 22 человека (в том числе 6 детей). Из Ленинского и Октябрьского районов Гродно в медицинские учреждения с укусами клещей обращались по 2 человека.

На дачных участках произошло 9 случаев: Обуховский (1) с/с, Гожский (1) с/с, Коптевский (1) с/с, Поблабеньский с/с (4), Вертилишский (1) с/с, СТ»Химик-1» (1);

В лесных массивах произошло 8 случаев: Озерский (1) с/с, г.Скидель (1), ур.Пышки (4), ур.Румлево (1), ул.Томина (1);

1 человек обращался за помощью не назвав территорию укуса.

В Волковысском районе зафиксировано 16 случаев укосов клещей (в том числе пострадали 2 ребенка).

Из частных домовладений обращались 4 человека: г.Волковыск (2), г.п.Красносельский (1),

г.п.Россь (1);

Из дачных участков - 1 человек: г.п.Красносельский (СО «Зеленый луг»);

Местом укуса назвали лесные массивы 6 обратившихся: д.Ясеновец, д.Баченцы, д.Пекари, р-н «Козьи горы», аг.Волна (у реки);

6 случаев присасывания клещей произошли у реки аг. Волна;

2 человека назвали предполагаемым местом укуса Гродненский и Свислочский районы;

В 2 - х случаях место укуса не было установлено.

В Берестовицком районе медики зарегистрировали 5 обращений (в том числе пострадали 2 ребенка).

В частных домовладениях произошли 2 случая (д.Кудричи, д.Рудовляны);

В лесном массиве зафиксирован 1 случай (д.Лесная);

Местом укуса также назывались Мостовский район (1) и г. Кобрин Брестской области (1)

В Дятловском районе пострадал 1 ребенок (местность не названа).

В Кореличском районе – обращались 3 человека.

2 случая произошли в частных домовладениях (д.Райца, д.М.Жуковичи)

1 – в лесном массиве д.Райца.

В Лидском районе зафиксированы 4 случая присасывания клещей (пострадали 3 ребенка):

1 человек был укушен на территории аг.Дитва, 1 – на дачном участке д.Пески, 1 – в лесном массиве аг. Дитва, 1 местом укуса назвал Ивьевский район.

В Новогрудском районе пострадало 5 человек (в том числе 3 детей):

Местом присасывания обратившиеся назвали: 1 человек – район городского парка, 3 – частные домовладения (д.Каменка, д.Рутка-2, д.Бретянка) и 1 случай произошел в лесном массиве у озера «Литовка».

В Островецком районе за помощью обращались 2 человека (среди них был один ребенок).

Укусы произошли в частном домовладении д.Ворняны (1) и в лесном массиве д. Микли (1).

В Слонимском районе медиками зафиксировано 2 случая укусов клещей (пострадал 1 ребенок).

Местом укуса обратившиеся назвали: приусадебный участок г. Слоним, ул.Юбиленая (1) и Лидский район (1).