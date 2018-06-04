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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1504 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 60 человек

04.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1504 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 60 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 22 человека (в том числе 6 детей).  Из Ленинского  и Октябрьского  районов  Гродно в медицинские учреждения с  укусами клещей  обращались по 2 человека.   

9 случаев на дачных участках: Обуховский – 1, Гожский – 1, Коптевский – 1,  Поблабеньский – 4, Вертилишский – 1, СТ»Химик-1» – 1. 

8 случаев в лесных массивы – Озерский – 1, г.Скидель – 1, лес ур.Пышки – 1, лес ур.Румлево – 1, лес ул.Томина – 1.  
1 случай укуса произошел на неустановленной территории. 

Волковысский район – 4 случая: частные домовладения г.Волковыск – 2, г.п.Красносельский – 1, г.п.Россь – 1.На дачном участке г.п.Красносельский (СО «Зеленый луг») – 1 случай. В лесных массивах: д.Ясеновец, д.Баченцы, д.Пекари, р-н «Козьи горы», аг.Волна (у реки) – 6 случаев. Свислочский район – 1 случай, Зельвенский район – 1 случай.. Местность не установлена в двух случаях укусов. 

Берестовицкий район: частные домовладения д.Кудричи, д.Рудовляны – 2 случая, лесные массивы д.Лесная – 1 случай. 
Мостовский район – 1 случай. 

В Дятловском районе 1 случай укуса на неустановленной территории. Частные домовладения д.Райца, д.М.Жуковичи – 2 случая 

В лесном массиве д.Райца Кореличского района– 1 случай. 

Лидский район: на территории аг.Дитва – 1 случай, дачный участок д.Пески – 1 случай, лесной массив аг.Дитва – 1 случай. 

На территории Ивьевского района – 1 случай укуса. 

Новогрудский район: в районе городского парка г.Новогрудок – 1 случай, частные домовладения д.Каменка, д.Рутка-2, д.Бретянка – 3 случая. В лесном массиве у озера «Литовка» — 1 случай. 

В островецком районе 2 случая: частное домовладение д.Ворняны – 1 случай, лесной массив д.Микли – 1 случай. 

Слонимский район: приусадебный участок г.Слоним, ул.Юбиленая – 1 случай. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 22 человека (в том числе 6 детей).  Из Ленинского  и Октябрьского  районов...
 
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