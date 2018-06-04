С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1504 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 60 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 22 человека (в том числе 6 детей). Из Ленинского и Октябрьского районов Гродно в медицинские учреждения с укусами клещей обращались по 2 человека.
8 случаев в лесных массивы – Озерский – 1, г.Скидель – 1, лес ур.Пышки – 1, лес ур.Румлево – 1, лес ул.Томина – 1. 1 случай укуса произошел на неустановленной территории.
Волковысский район – 4 случая: частные домовладения г.Волковыск – 2, г.п.Красносельский – 1, г.п.Россь – 1.На дачном участке г.п.Красносельский (СО «Зеленый луг») – 1 случай. В лесных массивах: д.Ясеновец, д.Баченцы, д.Пекари, р-н «Козьи горы», аг.Волна (у реки) – 6 случаев. Свислочский район – 1 случай, Зельвенский район – 1 случай.. Местность не установлена в двух случаях укусов.