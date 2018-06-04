С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1504 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 60 человек





Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 22 человека (в том числе 6 детей). Из Ленинского и Октябрьского районов Гродно в медицинские учреждения с укусами клещей обращались по 2 человека.

9 случаев на дачных участках: Обуховский – 1, Гожский – 1, Коптевский – 1, Поблабеньский – 4, Вертилишский – 1, СТ»Химик-1» – 1.



8 случаев в лесных массивы – Озерский – 1, г.Скидель – 1, лес ур.Пышки – 1, лес ур.Румлево – 1, лес ул.Томина – 1.

1 случай укуса произошел на неустановленной территории.



Волковысский район – 4 случая: частные домовладения г.Волковыск – 2, г.п.Красносельский – 1, г.п.Россь – 1.На дачном участке г.п.Красносельский (СО «Зеленый луг») – 1 случай. В лесных массивах: д.Ясеновец, д.Баченцы, д.Пекари, р-н «Козьи горы», аг.Волна (у реки) – 6 случаев. Свислочский район – 1 случай, Зельвенский район – 1 случай.. Местность не установлена в двух случаях укусов.



Берестовицкий район: частные домовладения д.Кудричи, д.Рудовляны – 2 случая, лесные массивы д.Лесная – 1 случай.

Мостовский район – 1 случай.



В Дятловском районе 1 случай укуса на неустановленной территории. Частные домовладения д.Райца, д.М.Жуковичи – 2 случая



В лесном массиве д.Райца Кореличского района– 1 случай.



Лидский район: на территории аг.Дитва – 1 случай, дачный участок д.Пески – 1 случай, лесной массив аг.Дитва – 1 случай.



На территории Ивьевского района – 1 случай укуса.



Новогрудский район: в районе городского парка г.Новогрудок – 1 случай, частные домовладения д.Каменка, д.Рутка-2, д.Бретянка – 3 случая. В лесном массиве у озера «Литовка» — 1 случай.



В островецком районе 2 случая: частное домовладение д.Ворняны – 1 случай, лесной массив д.Микли – 1 случай.



Слонимский район: приусадебный участок г.Слоним, ул.Юбиленая – 1 случай.

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