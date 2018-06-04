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Белорусское общество Красного Креста готовит волонтеров II Европейских игр

05.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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БОКК обучит волонтеров II Европейских игр оказанию первой помощи.

Белорусское общество Красного Креста готовит волонтеров II Европейских игр

Соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение профессионализма волонтеров II Европейских игр в обеспечении медицинской безопасности во время подготовки и проведения мультиспортивного форума, подписано между фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и Белорусским обществом Красного Креста (БОКК). Подписи под документом поставили директор фонда Георгий Катулин и генеральный секретарь  БОКК Ольга Мычко.

В Беларуси вопросы обучения населения оказанию первой помощи являются прерогативой БОКК. Согласно подписанному соглашению кандидаты в волонтеры II Европейских игр смогут принять участие в ряде мероприятий по обучению методам оказания первой помощи; развитию потенциала и вовлечению их в общественно полезную деятельность; повышению уровня информированности по вопросам оказания первой помощи, охраны здоровья; распространению знаний об основополагающих принципах Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, гуманитарных ценностях.

– Вопросам оказания помощи на массовых мероприятиях уделяется большое внимание во всей Европе, – рассказала, комментируя подписанный документ, Ольга Мычко. – Для Беларуси актуальность этого вопроса повышается в контексте подготовки и проведения II Европейских игр.

Генеральный секретарь БОКК отметила, что обучение первой помощи происходит по стандартным программам, которые разрабатываются специальными сервисами Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В 16-часовых курсах обучения предусмотрена как теоретическая, так и практическая части, имитируются различного рода травмы, кровотечения и прочие пороговые ситуации. Кроме закрепления навыков оказания помощи, также отрабатывается готовность к той или иной ситуации и моделируется поведение человека, который оказывает помощь.

В свою очередь, Георгий Катулин выразил благодарность БОКК за инициативу по обучению волонтеров оказанию первой помощи, обратив внимание на многолетний опыт работы общества в этом направлении. Для Дирекции это исключительно важно, так как волонтеры, наряду со спортсменами определяют лицо Игр, подчеркнул он. Планируется, что на II Европейских играх будет задействовано около 8 тыс. волонтеров. Интервью прошли уже практически 2 тыс. из них. Обучить всех их правилам оказания первой помощи сложно, поэтому отбор в группы для обучения БОКК будет вестись с учетом персональных данных, опыта работы. Прошедшие подготовку волонтеры будут впоследствии задействованы на объектах с большим скоплением людей.

Стороны выразили уверенность в успешности сотрудничества. Опыт такого взаимодействия будет востребован и в дальнейшем при проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). К работе на II Европейских играх в Минске будет привлечено около 8 тыс. волонтеров, которые окажут помощь организаторам Игр по 20 функциональным направлениями – от встречи всех категорий участников в пунктах прибытия до поддержки непосредственно в местах проведения соревнований.

Белорусское общество Красного Креста – республиканское общественное объединение, признанное единственной в Республике Беларусь национальной организацией Белорусского Красного Креста, которая оказывает содействие государству в осуществлении гуманитарной деятельности на всей территории страны. Белорусское общество Красного Креста является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и членом Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

 
Теги: Минск
 
 
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