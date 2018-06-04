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Так популярно и так вредно. Почему многие поливитамины не приносят пользы?

05.06.2018 10:55 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Так популярно и так вредно. Почему многие поливитамины не приносят пользы?
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Ученые из Университета Торонто опубликовали во влиятельном «Журнале Американской коллегии кардиологов» (Journal of the American College of Cardiology) большое и важное исследование. Они проанализировали все публикации по витаминам с января 2012 года по октябрь 2017 года, проведя так называемый метаанализ — переоценку всех исследований на основе обобщенных данных. Они обращали внимание на любые препараты со следующими витаминами и минералами: A, B1, B2, B3 (ниацин), B6, B9 (фолиевая кислота), C, D и E; и бета-каротин, кальций, железо, цинк, магний и селен. И оценивали их влияние на сердечнососудистые заболевания и на общую смертность. И это обосновано, болезни сердца и сосудов самые массовые, и самые смертельные — большинство людей умирает именно от них. И все эти витамины обычно рекомендуются для защиты от этих заболеваний.

Так популярно и так вредно. Почему многие поливитамины не приносят пользы?
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Вот квинтэссенция выводов исследователей:

— Поливитамины, а так же препараты с витамином D, кальцием или витамином С, не показали никакой полезности в плане предупреждения сердечнососудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и общей смертности.

— Препараты с одной фолиевой кислотой, и с витаминами группы В (содержащие В6, В12 и ту же фолиевую кислоту), снижали риск инсультов.

— Препараты с витамином В3 (другие названия витамин РР, ниацин, никотиновая кислота) и антиоксидантами были не только бесполезны, но даже немного повышали общую смертность.

Так популярно и так вредно. Почему многие поливитамины не приносят пользы? Чем вреден избыток витаминов?

Посчитали — удивились

«Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от наиболее популярных препаратов с витаминами и минералами, — говорит доктор Дэвид Дженкинс, руководивший исследованием. — Мы установили, что если вы хотите принимать поливитамины, витамин D, кальций или витамин C, это не принесет вам вреда, но также от них не будет никакой очевидной пользы».

Но на самом деле, доктор Дженкинс немного скромничает. Даже в его исследовании видно, что препараты с кальцием увеличивали сердечнососудистую заболеваемость более чем на 40 процентов, а общую смертность почти на 10 процентов. И никакой неожиданности в этом нет. Это было показано ещё раньше в нескольких исследованиях. В одном, препараты кальция повышали риск инфарктов на 31%. В другом, принимающие кальций в виде любых таблеток, капсул или иных пилюль, имели чуть ли не вдвое выше риск сердечных приступов и инфарктов по сравнению с теми, кто их не принимал. Если быть совсем точными, риск у них был выше на 86%. И это относилось ко всем препаратам с кальцием, включая и витаминно-минеральные комплексы. Когда же посмотрели, как обстоит дело у тех, кто принимал препараты только с одним кальцием, риск инфарктов вырос до 2,39 раз!

Как это возможно? Ведь кальций очень полезен и его рекомендуют принимать чуть ли не всем женщинам в менопаузе, так как у них высок риск остеопороза (ослабления костной ткани), и переломов костей из-за этого. И такие пилюли принимают многие миллионы женщин по всему миру, включая Россию. Это один из самых популярных профилактических препаратов.

Так популярно и так вредно. Почему многие поливитамины не приносят пользы? Может ли витамин C заменить физнагрузки?

Кальций кальцию — рознь

Все дело в деталях. Эффект кальция в виде препаратов существенно отличается от кальция в продуктах (последний, согласно данным исследований, считается однозначно полезным). При всасывании из препаратов, концентрация кальция в крови быстро повышается выше нормы. Это и делает его опасным: он идет не в кости, на их укрепление, а откладывается на стенке сосудов, способствуя прогрессу атеросклероза. Это приводит к большему количеству инфарктов и к более высокой смертности.

Важно, что ни кальций в пище, ни в препаратах, где он находится вместе с витамином D, такой негативный эффект не оказывает. Этот витамин направляет кальций именно в кости, препятствуя его оседанию в сосудах.

Еда против препаратов

Если бы канадские ученые посмотрели влияние витаминов не только на заболевания сердца и сосудов, то могли бы обнаружить и другие их негативные эффекты. Например, ранее при исследовании влияния приема поливитаминов для профилактики рака желудочно-кишечного тракта, было обнаружено, что препараты с антиоксидантами не только не предотвращают развитие опухолей пищеварительной системы, но даже наоборот, увеличивают смертность. Хуже всего был эффект комбинации бета-каротина с витаминами А и Е. Бета-каротин в компании с витамином А увеличивал смертность почти на 30%, а с витамином Е — на 10%. Это исследование было опубликовано в журнале в «Ланцете» (The Lancet) — одном из самых знаменитых медицинских журналов. И в статье утверждалось, что из каждого миллиона людей, принимавших такие витамины для защиты от рака, девять тысяч человек умрут преждевременно.

Так популярно и так вредно. Почему многие поливитамины не приносят пользы?
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Ещё раньше Международное агентство по исследованию рака (IARC), входящее в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально предупреждало энтузиастов такой профилактики рака, что использовать для этого препараты с бета-каротином и близкими к нему веществами не стоит. В конце 1990-х было обнаружено, что они ещё вызывают увеличение случаев рака легких у курильщиков. И не было никаких оснований исключать, что так же может быть и у остальных людей.

Так что полезные эффекты пока подтверждены только для фолиевой кислоты и других витаминов группы В. «И в отсутствие значимых данных о пользе других витаминов и минералов, наиболее полезно полагаться на здоровое питание, позволяющее полностью получать витамины и минералы, — говорит доктор Дженкинс. — До сих пор никакие исследования препаратов с витаминами не показали нам ничего лучшего, чем потребление достаточного количества не обработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи».

 
 
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Большое исследование показало, что самые популярные препараты с витаминами и минералами не приносят никакой пользы. Положительный эффект выявлен только у...
 
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