Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства?

Ликвидируют пиявки

И прыщи, и бородавки.

От икоты и зевоты,

Ожиренья, облысенья,

Слепоты и глухоты...

Кровопийца за ушком

До революции ни один врач не приезжал к больному без баночки с пиявками. Их применяли при «апоплексии» (то, что сегодня называется гипертоническим кризом), при «полнокровии» (артериальной гипертензии, которая часто сопровождалась головной болью) и т. д. Дамы ставили пиявки за ушками перед балом - для улучшения цвета лица, а цирюльники - купцам от похмелья. Прославленный русский хирург Николай Пирогов, который во время Крымской войны служил военным хирургом, активно применял пиявки при переломах и огнестрельных ранах у солдат. Основоположник военно-полевой хирургии полагал, что кольчатые черви (так по-научному именуются пиявки) спасли от инфекций и болевого шока сотни раненых.

Кстати, пиявки долгое время считались визитной карточкой страны. Наравне с зерном они служили важной статьёй дохода госказны - Россия экспортировала свои пиявки в страны Европы, где этот вид лечения был не менее востребован.

Сперва считалось, что пиявка лечит тем, что отсасывает дурную кровь. Поэтому постепенно, после того как появились антибиотики и сульфаниламидные препараты, интерес врачей и пациентов к пиявкам угас. Мол, устарелый метод. А в наше время он возник вновь. Почему?

«Оказалось, что пиявки лечат быстрее, лучше и дешевле, чем современные лекарства, - рассказывает главный врач Центра традиционной фито- и гирудотерапии кандидат медицинских наук Елена Мингинович. - Так, например, по данным зарубежных врачей, при туннельном синдроме (профессиональном заболевании водителей, компьютерщиков и т. д.) пиявки оказались эффективнее, чем сильнодействующие нестероидные противовоспалительные препараты. А при неоперабельном тромбозе (когда бессильны даже хирурги) пиявки помогают за 30-40 минут. Немаловажно, что применение пиявок (в отличие от лекарств) не даёт побочных эффектов - желудочных кровотечений, обменных нарушений, аллергических реакций, снижения иммунитета».

Гирудотерапия сегодня с успехом применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, варикозной болезни, тромбофлебите, заболеваниях лёгких и желудка, печени. Пиявки нашли свою нишу в офтальмологии (для нормализации внутриглазного давления), гинекологии и даже в пластической хирургии (при реабилитации и снятии отёков после операций).

По коктейльчику?

Главная ценность пиявки - слюна, которую она впрыскивает в организм после присасывания. Это биологический коктейль, в котором содержится более 100 компонентов, каждый из которых обладает уникальным лечебным действием. Самый ценный компонент пиявки - гирудин (мощный антикоагулянт, который снижает активность свёртывающей системы крови, предотвращает тромбообразование, растворяет уже образовавшиеся тромбы, восстанавливает кровообращение). Помимо него в слюне пиявки обнаружены ферменты - блокаторы защитных реакций организма (вещества, снимающие боль, отёк, спазм), а также биологически активные вещества. Исследователи полагают, что многие компоненты слюны пиявки даже ещё не открыты и не изучены. Не говоря уже о том, что воспроизвести искусственно этот коктейль вряд ли когда-нибудь удастся.

Этот метод безусловно подходит не всем (см. инфографику), не говоря уже о том, что ставить пиявки может только профессиональный врач-гирудотерапевт. Для того чтобы им стать, имея высшее медицинское образование, нужно закончить специальные курсы и получить сертификат. Фельдшер или медсестра может проводить гирудотерапию только в присутствии врача.

Несмотря на то что пиявки отпускаются без рецепта (кстати, из 400 видов пиявок, известных науке, лечебным действием обладает только один - пиявка медицинская), гирудотерапевты настоятельно рекомендуют самодеятельностью не заниматься. Во-первых, вопреки распространённому мнению пиявка - не кошка, которая сама находит проблемное место в организме, а присасывается там, где ей удобнее (обычно в местах с тонкой кожей и без волосяного покрова). А если пиявка прокусит вену (да-да, её челюсти это позволяют!), может возникнуть кровотечение, остановить которое в домашних условиях невозможно. А вот умереть от кровопотери при правильном присасывании даже 10 пиявок (это максимальное количество, которое ставится за один сеанс) невозможно. Одна пиявка высасывает в среднем 5-15 мл крови (ещё столько же пациент теряет, пока ранка от укуса пиявки не затянется, а на это может уйти 24 часа). При нормальной кроветворной функции организма это безопасно. После насыщения (обычно через 30-50 минут) пиявка отваливается.

Болезненных ощущений можно не опасаться. В природе задача пиявки - укусить свою жертву незаметно, поэтому в её слюне содержатся обезболивающие вещества. И опасения «подхватить» ВИЧ или гепатит совершенно беспочвенны. Пиявки, выращенные на фабриках, стерильны и безопасны. Правда, лучше проследить, чтобы после окончания сеанса гирудотерапевт свернул пиявке шею или поместил в антисептический раствор. Медицинские инструменты, даже живые, должны быть либо одноразовыми, либо стерильными.

Мнение эксперта

Игорь Сокольский, кандидат фармацевтических наук, специалист по фитотерапии:

- Гирудотерапия применяется во многих странах мира - и это доказывает её эффективность и безопасность. Однако (в отличие от лекарств) определить нужную дозировку и предсказать, когда лечение окажет действие, невозможно. Поэтому гирудотерапия не может применяться в качестве скорой и неотложной помощи.