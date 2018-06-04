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Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства?

05.06.2018 10:59 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства?
shutterstock.com

Ликвидируют пиявки
И прыщи, и бородавки.
От икоты и зевоты,
Ожиренья, облысенья,
Слепоты и глухоты... 

Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства? Мерзкие кровососы. Можно ли лечиться пиявками?

Кровопийца за ушком 

До революции ни один врач не приезжал к больному без баночки с пиявками. Их применяли при «апоплексии» (то, что сегодня называется гипертоническим кризом), при «полнокровии» (артериальной гипертензии, которая часто сопровождалась головной болью) и т. д. Дамы ставили пиявки за ушками перед балом - для улучшения цвета лица, а цирюльники - купцам от похмелья. Прославленный русский хирург Николай Пирогов, который во время Крымской войны служил военным хирургом, активно применял пиявки при переломах и огнестрельных ранах у солдат. Основоположник военно-полевой хирургии полагал, что кольчатые черви (так по-научному именуются пиявки) спасли от инфекций и болевого шока сотни раненых. 

Кстати, пиявки долгое время считались визитной карточкой страны. Наравне с зерном они служили важной статьёй дохода госказны - Россия экспортировала свои пиявки в страны Европы, где этот вид лечения был не менее востребован.

Сперва считалось, что пиявка лечит тем, что отсасывает дурную кровь. Поэтому постепенно, после того как появились антибиотики и сульфаниламидные препараты, интерес врачей и пациентов к пиявкам угас. Мол, устарелый метод. А в наше время он возник вновь. Почему? 

Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства?«Оказалось, что пиявки лечат быстрее, лучше и дешевле, чем современные лекарства, - рассказывает главный врач Центра традиционной фито- и гирудотерапии кандидат медицинских наук Елена Мингинович. - Так, например, по данным зарубежных врачей, при туннельном синдроме (профессиональном заболевании водителей, компьютерщиков и т. д.) пиявки оказались эффективнее, чем сильнодействующие нестероидные противовоспалительные препараты. А при неоперабельном тромбозе (когда бессильны даже хирурги) пиявки помогают за 30-40 минут. Немаловажно, что применение пиявок (в отличие от лекарств) не даёт побочных эффектов - желудочных кровотечений, обменных нарушений, аллергических реакций, снижения иммунитета».

Гирудотерапия сегодня с успехом применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, варикозной болезни, тромбофлебите, заболеваниях лёгких и желудка, печени. Пиявки нашли свою нишу в офтальмологии (для нормализации внутриглазного давления), гинекологии и даже в пластической хирургии (при реабилитации и снятии отёков после операций). 

Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства? На Западе пиявками лечат 1 болезнь, а у нас - все подряд

По коктейльчику? 

Главная ценность пиявки - слюна, которую она впрыскивает в организм после присасывания. Это биологический коктейль, в котором содержится более 100 компонентов, каждый из которых обладает уникальным лечебным действием. Самый ценный компонент пиявки - гирудин (мощный антикоагулянт, который снижает активность свёртывающей системы крови, предотвращает тромбообразование, растворяет уже образовавшиеся тромбы, восстанавливает кровообращение). Помимо него в слюне пиявки обнаружены ферменты - блокаторы защитных реакций организма (вещества, снимающие боль, отёк, спазм), а также биологически активные вещества. Исследователи полагают, что многие компоненты слюны пиявки даже ещё не открыты и не изучены. Не говоря уже о том, что воспроизвести искусственно этот коктейль вряд ли когда-нибудь удастся. 

Этот метод безусловно подходит не всем (см. инфографику), не говоря уже о том, что ставить пиявки может только профессиональный врач-гирудотерапевт. Для того чтобы им стать, имея высшее медицинское образование, нужно закончить специальные курсы и получить сертификат. Фельдшер или медсестра может проводить гирудотерапию только в присутствии врача. 


Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства?

Несмотря на то что пиявки отпускаются без рецепта (кстати, из 400 видов пиявок, известных науке, лечебным действием обладает только один - пиявка медицинская), гирудотерапевты настоятельно рекомендуют самодеятельностью не заниматься. Во-первых, вопреки распространённому мнению пиявка - не кошка, которая сама находит проблемное место в организме, а присасывается там, где ей удобнее (обычно в местах с тонкой кожей и без волосяного покрова). А если пиявка прокусит вену (да-да, её челюсти это позволяют!), может возникнуть кровотечение, остановить которое в домашних условиях невозможно. А вот умереть от кровопотери при правильном присасывании даже 10 пиявок (это максимальное количество, которое ставится за один сеанс) невозможно. Одна пиявка высасывает в среднем 5-15 мл крови (ещё столько же пациент теряет, пока ранка от укуса пиявки не затянется, а на это может уйти 24 часа). При нормальной кроветворной функции организма это безопасно. После насыщения (обычно через 30-50 минут) пиявка отваливается. 

Болезненных ощущений можно не опасаться. В природе задача пиявки - укусить свою жертву незаметно, поэтому в её слюне содержатся обезболивающие вещества. И опасения «подхватить» ВИЧ или гепатит совершенно беспочвенны. Пиявки, выращенные на фабриках, стерильны и безопасны. Правда, лучше проследить, чтобы после окончания сеанса гирудотерапевт свернул пиявке шею или поместил в антисептический раствор. Медицинские инструменты, даже живые, должны быть либо одноразовыми, либо стерильными. 

Мнение эксперта

Вызывайте Дуремара. Правда ли, что пиявки лечат лучше, чем лекарства?Игорь Сокольский, кандидат фармацевтических наук, специалист по фитотерапии: 

- Гирудотерапия применяется во многих странах мира - и это доказывает её эффективность и безопасность. Однако (в отличие от лекарств) определить нужную дозировку и предсказать, когда лечение окажет действие, невозможно. Поэтому гирудотерапия не может применяться в качестве скорой и неотложной помощи. 

 
 
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От каких болячек на самом деле могут вылечить пиявки и могут ли они испортить кровь?
 
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