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Детям – защиту и заботу

05.06.2018 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
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Детям – защиту и заботу
С Международным днём защиты детей в родильном отделении Столинской ЦРБ новорожденных и их мамочек поздравили главный врач УЗ «Столинская ЦРБ» Пашкевич П. А., заведующий отделением Матвейчик Ю. Я. и врач-педиатр консультативно-информационного центра «Диалог» Мисюра Р. А. при спонсорской поддержке ИП Васькина В. А. 1 июня в родильном отделении Столинской ЦРБ находилось 4 ребенка, а за 5 месяцев 2018 года в 2-х родильных отделениях района родилось 263 ребёнка.

В канун этого праздника на базе  Столинской ЦРБ       прошли занятия в школе молодой матери, на котором обсуждались вопросы правильного ухода и питания детей.

31 мая 2018 года районное совещание акушерок, фельдшеров ФАПов, патронажных медсестер, медсестер учреждений образования посвящалось вопросам оказания неотложной помощи матери и ребенку.  В своем выступлении перед акушерками Матвейчик Ю. Я. акцентировал внимание на том, что защита жизни и здоровья будущего ребенка начинается с планирования беременности, адекватной медицинской помощи в период беременности и безопасного родоразрешения. В тематику районного совещания были включены вопросы приема родов в экстренных ситуациях и  оказания помощи при осложнениях послеродового периода.

Представители ГУ «Столинский райЦГЭ» вели разговор о том, что летнее оздоровление детей должно быть безопасным, а для этого необходим адекватный контроль за работой оздоровительных лагерей. Обязанности по контролю за работой лагерей  согласно приказу главного врача  возложены на средний медперсонал ФАПов, амбулаторий и учреждений образования. Согласно решению райисполкома  планируется оздоровить 1800 детей в 44 пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 1660 детей в 36 детских садах.

Вопросы неотложной помощи при тепловом, солнечном ударе, утоплении доложила врач-педиатр районный Гайкевич В. Г.  Патронажные медсестры Ольшанской, Рубельской, Белоушской АВОП, Бережновской БСУ, детской консультации филиала «Давид-Городокская больница» подготовили выступления на тему оказания неотложной помощи, начиная от укуса насекомого до анафилаксии, от ушиба до переломов и кровотечений.

Врач-педиатр кабинета ЗОЖ Мисюра Р. А. изложила основные приемы беседы с подростками по профилактике потребления ПАВ (психоактивные вещества). Внимание акцентировано  на том, что в ситуации с потреблением ПАВ метод проб и ошибок недопустим, так  как для формирования наркотической зависимости может быть достаточно однократного приема ПАВ. Каждый подросток должен знать, что человек, предлагающий приобрести и попробовать наркотики, не может быть другом. Ради своей выгоды он  может навсегда разрушить  жизнь и здоровье ребенка. А чтобы подобного не случилось, ребенка необходимо научить  говорить слово «нет» от собственного имени: «мне это не надо», «я это употреблять не буду».  Вокруг так много прекрасного и интересного, что доставляет человеку удовольствие.  Родители личным примером могут научить  ребенка  видеть окружающий мир, создавать хорошее настроение. Тогда у ребенка будет намного меньше негативных соблазнов.

Все  мероприятия, проводимые в канун Международного дня защиты детей, были интересны и познавательны.

Раиса Мисюра,

врач-педиатр

 

 
 
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С Международным днём защиты детей в родильном отделении Столинской ЦРБ новорожденных и их мамочек поздравили главный врач УЗ «Столинская ЦРБ»
 
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