С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1636 человек, в том числе за 04.06.2018 – 132 человека





Количество случаев растет. В Гродно и Гродненском районе зарегистрировано 87 укушенных.

Насекомые атакуют жителей не только в лесах. Частные участки тоже в зоне риска. Больше всего пострадавших в агрогородке Коптевка: там на дачных участках 13 укушенных. В Подлабеньском сельском совете в частных домовладениях двое укушенных, а на дачных участках – шестеро.

В Октябрьском районе Гродно пятеро пострадавших, в Ленинском – четверо.

В Скидельском сельском совете обнаружено трое укушенных. В Скиделе – один укушенный.

По одному случаю в следующих сельсоветах: Путришковский, Сопоцкинский, Обуховский, Озерский. В СТ «Химик -1» и в микрорайоне Зарица, также единичные случаи.

В Гожском сельском совете 4 пострадавших, в Одельском – 3.



Укушенные в лесных массивах:

Скидельский с/с – 2;

Обуховский с/с – 1;

лес у БСМП – 1;

ур.Чеховщизна – 4;

Подлабеньский с/с – 3;

Одельский с/с – 1;

Сопоцкинский с/с – 1;

Гожский с/с – 1;

ур.Пышки – 8;

Путришковский с/с – 3;

Коптевский с/с – 3;

м-н Зарица – 1;

Озерский с/с – 1;

ур.Румлево – 1;

м-н Южный – 1.

Брестская область – 1 случай.

Мостовский р-н – 2.

Щучинский р-н – 2.

Волковысский р-н – 1.

В одном случае территория не установлена.

В Волковысском районе зарегистрировано 11 случаев. На территории Волковыска (берег реки Волковыя в районе педколледжа) единичный случай. В деревне Снопки двое укушенных. Дачный участок д.Андреевичи – один пострадавший.

Лесные массивы д.Изабелин, д.Теолин, д.Рупейки, лес в р-не завода КСОМ, лес на берегу р.Россь – 5 случаев.

Республика Польша – 1 случай.

На берегу реки Неман – 1 случай.

В Ивьевском районе трое укушенных. Частные домовладения д.Лаздуны, д.Жемыславль – 2 случая. Лесной массив в районе ул.\Лесная г.Ивье – 1 случай.

В Кореличском районе укусы были зарегистрированы на Дачном участке д.Каменка Гродненского района, дачных участках д.Крупово, д.Доржи, аг.Гуды – 3 случая. В Лесном массиве м-на Рыбиновского – 1 случай.

Единичные случаи: Вороновский район, Дятловский район, Волковысский район.

В Новогрудском районе 8 пострадавших. На территории городского парка один укушенный. Частные домовладения аг.Валевка, д.Городечно, Д.Басино – 3 случая. Лесной массив возле озера Молодежное – 2 случая.

В Ошмянском районе по одному случаю в частных домовладениях д.Клеи, д.Повишни, д.Чурки.

Пятеро укушенных в Слонимском районе.

В Свислочском районе один пострадавший, укус произошел в частном домовладении аг.К орнадь.

Пятеро пострадавших зарегистрировано в Сморгонском районе. Садовые товарищества «Реченька-Дегиси» д.Дегиси, «Надежда» д.Гаути – 2 случая. Лесной массив д.Колпея, д.Локачи – 2 случая.

Молодеченский р-н (д.Талуи) – 1 случай

Единичный случай в Щучинском районе, укус произошел на Августовском канале.

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