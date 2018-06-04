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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1636 человек, в том числе за 04.06.2018 – 132 человека
05.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Количество случаев растет. В Гродно и Гродненском районе зарегистрировано 87 укушенных.
В Октябрьском районе Гродно пятеро пострадавших, в Ленинском – четверо.
В Скидельском сельском совете обнаружено трое укушенных. В Скиделе – один укушенный.
По одному случаю в следующих сельсоветах: Путришковский, Сопоцкинский, Обуховский, Озерский. В СТ «Химик -1» и в микрорайоне Зарица, также единичные случаи.
В Гожском сельском совете 4 пострадавших, в Одельском – 3.
Скидельский с/с – 2;
Брестская область – 1 случай.
В Волковысском районе зарегистрировано 11 случаев. На территории Волковыска (берег реки Волковыя в районе педколледжа) единичный случай. В деревне Снопки двое укушенных. Дачный участок д.Андреевичи – один пострадавший.
В Ивьевском районе трое укушенных. Частные домовладения д.Лаздуны, д.Жемыславль – 2 случая. Лесной массив в районе ул.\Лесная г.Ивье – 1 случай.
В Кореличском районе укусы были зарегистрированы на Дачном участке д.Каменка Гродненского района, дачных участках д.Крупово, д.Доржи, аг.Гуды – 3 случая. В Лесном массиве м-на Рыбиновского – 1 случай.
Единичные случаи: Вороновский район, Дятловский район, Волковысский район.
В Новогрудском районе 8 пострадавших. На территории городского парка один укушенный. Частные домовладения аг.Валевка, д.Городечно, Д.Басино – 3 случая. Лесной массив возле озера Молодежное – 2 случая.
В Ошмянском районе по одному случаю в частных домовладениях д.Клеи, д.Повишни, д.Чурки.
Пятеро укушенных в Слонимском районе.
В Свислочском районе один пострадавший, укус произошел в частном домовладении аг.К орнадь.
Пятеро пострадавших зарегистрировано в Сморгонском районе. Садовые товарищества «Реченька-Дегиси» д.Дегиси, «Надежда» д.Гаути – 2 случая. Лесной массив д.Колпея, д.Локачи – 2 случая.
Молодеченский р-н (д.Талуи) – 1 случай
Единичный случай в Щучинском районе, укус произошел на Августовском канале.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1636 человек, в том числе за 04.06.2018 – 132 человека
Количество случаев растет. В Гродно и Гродненском районе зарегистрировано 87 укушенных. Насекомые атакуют жителей не только в лесах. Частные участки тоже в зоне...
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