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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1636 человек, в том числе за 04.06.2018 – 132 человека

05.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1636 человек, в том числе за 04.06.2018 – 132 человека

Количество случаев растет. В Гродно и Гродненском районе зарегистрировано 87 укушенных. 
Насекомые атакуют жителей не только в лесах. Частные участки тоже в  зоне риска. Больше всего пострадавших в агрогородке Коптевка: там на дачных участках 13 укушенных.  В Подлабеньском сельском совете в частных домовладениях двое укушенных, а на дачных участках – шестеро. 

В Октябрьском районе Гродно пятеро пострадавших, в Ленинском – четверо. 

В Скидельском сельском совете обнаружено трое укушенных. В  Скиделе – один укушенный. 

По одному случаю в следующих сельсоветах: Путришковский, Сопоцкинский, Обуховский, Озерский. В СТ «Химик -1» и в микрорайоне Зарица, также единичные случаи. 

В Гожском сельском совете 4 пострадавших, в Одельском – 3. 

Укушенные в лесных массивах: 

Скидельский с/с – 2; 
Обуховский с/с  – 1; 
лес у БСМП – 1; 
ур.Чеховщизна – 4; 
Подлабеньский с/с – 3; 
Одельский с/с –  1; 
Сопоцкинский с/с – 1; 
Гожский с/с – 1; 
ур.Пышки – 8; 
Путришковский с/с – 3; 
Коптевский с/с – 3; 
м-н Зарица – 1; 
Озерский с/с – 1; 
ур.Румлево – 1; 
 м-н Южный – 1.    

Брестская область – 1 случай. 
Мостовский р-н – 2. 
Щучинский р-н – 2. 
Волковысский р-н – 1. 
В одном случае территория не установлена. 

В Волковысском районе зарегистрировано 11 случаев.  На территории Волковыска (берег реки Волковыя в районе педколледжа) единичный случай. В деревне Снопки двое укушенных.  Дачный участок д.Андреевичи – один пострадавший. 
Лесные массивы д.Изабелин, д.Теолин, д.Рупейки, лес в р-не завода КСОМ, лес на берегу р.Россь – 5 случаев. 
Республика Польша – 1 случай. 
На берегу реки Неман – 1 случай. 

В Ивьевском районе трое укушенных. Частные домовладения д.Лаздуны, д.Жемыславль – 2 случая. Лесной массив в районе ул.\Лесная г.Ивье – 1 случай. 

В Кореличском районе укусы были зарегистрированы на  Дачном  участке  д.Каменка Гродненского района, дачных участках д.Крупово, д.Доржи, аг.Гуды – 3 случая. В Лесном  массиве м-на Рыбиновского – 1 случай. 

Единичные случаи: Вороновский район,  Дятловский район, Волковысский район. 

В  Новогрудском районе 8 пострадавших.  На территории городского парка один укушенный. Частные домовладения аг.Валевка, д.Городечно, Д.Басино – 3 случая. Лесной массив возле озера Молодежное – 2 случая. 

В Ошмянском районе по одному случаю в частных домовладениях  д.Клеи, д.Повишни, д.Чурки. 

Пятеро укушенных в Слонимском районе. 

В Свислочском районе один пострадавший, укус произошел в частном домовладении аг.К орнадь. 

Пятеро пострадавших зарегистрировано в Сморгонском районе. Садовые товарищества «Реченька-Дегиси» д.Дегиси, «Надежда» д.Гаути – 2 случая. Лесной массив д.Колпея, д.Локачи – 2 случая. 

Молодеченский р-н (д.Талуи) – 1 случай 

Единичный случай в Щучинском районе, укус произошел на Августовском канале. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Количество случаев растет. В Гродно и Гродненском районе зарегистрировано 87 укушенных.  Насекомые атакуют жителей не только в лесах. Частные участки тоже в  зоне...
 
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