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Карта безопасности на воде: Сморгонь и Сморгонский район

05.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С начала 2018 года в Сморгонском районе утонувших не было, по сравнению с аналогичным периодом, в 2017 году в водоёмах погибло 3 человека, сообщил председатель Сморгонской РО ОСВОД  Александр Дерман.

Карта безопасности на воде: Сморгонь и Сморгонский район

«Обстановка может стать тревожнее с наступлением устойчивой тёплой погоды. Количество беспечных отдыхающих увеличится. Ведь печальная статистика 2017 года говорит, что из 8 несчастных случая, четверо – находились в водоёме в алкогольном опьянении. Как показывает многолетняя практика, основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения» - дополнил Александр Николаевич.

Карта безопасности на воде: Сморгонь и Сморгонский район

Оборудованный спасательный пост ОСВОД расположен в акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгонь.

Отдыхающим вблизи водоёма нужно помнить о нескольких простых правилах, которые могут уберечь их от опасности:

  • Если вы собираетесь искупаться в незнакомом вам месте, то постарайтесь выбрать место, где просматривается дно.
  • Рекомендовано плавать в солнечную, безветренную погоду, при температуре воды ~ +20°С, а воздуха - ~ + 25°C. Не находитесь долго в воде. 10-15 минут вполне хватит.
  • Не заплывайте за буйки, помните, что там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или холодный ключ.
  • Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре азарта, вы можете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту захлебнется.
  • Во время плавания вам необходимо уметь правильно рассчитать свои силы. Часто причиной утопления является вдох при неожиданном попадании воды в лицо. Надувные матрасы не предназначены для передвижений по воде.
  • Не оставляйте без присмотра детей вблизи водоёмов и, тем более, не разрешайте им ходить купаться одним.
  • Перед заплывом не кушайте плотно и ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки.
  • Трезво оценивайте свои возможности, не заплывайте далеко, плыть лучше не от берега, а вдоль него.

Ещё раз хотелось бы напомнить, где запрещено купание в Сморгонском районе.

Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района определены места, где купание ЗАПРЕЩЕНО:

1. вне акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгонь;

2. пруд, расположенный в парке по улице П. Балыша в городе Сморгонь;

3. пруд, расположенный по улице Богушевича в городе Сморгонь;

4. пруд, расположенный по улице Каминского в городе Сморгонь;

5. пруд, расположенный вблизи деревни Белая;

6. пруд, расположенный вблизи д. Михневичи;

7. участок реки Гервятка, расположенный в районе улиц Почтовой и Советской, в черте города Сморгони;

8. участок реки Вилия на расстоянии 100 метров в обе стороны от мостов через реку;

9. участки реки Ошмянка вблизи д. Малые Рачуны на расстоянии менее 300 метров в обе стороны от гидроэлектростанции «Рачуны».

Стоит помнить, что законодательством за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин.

Алла КУРИЛЕНКО.

Карта подготовлена автором.

 
 
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С начала 2018 года в Сморгонском районе утонувших не было, по сравнению с аналогичным периодом, в 2017 году в водоёмах погибло 3 человека, сообщил председатель...
 
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