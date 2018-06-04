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Карта безопасности на воде: Сморгонь и Сморгонский район
05.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
С начала 2018 года в Сморгонском районе утонувших не было, по сравнению с аналогичным периодом, в 2017 году в водоёмах погибло 3 человека, сообщил председатель Сморгонской РО ОСВОД Александр Дерман.
Оборудованный спасательный пост ОСВОД расположен в акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгонь.
Отдыхающим вблизи водоёма нужно помнить о нескольких простых правилах, которые могут уберечь их от опасности:
Ещё раз хотелось бы напомнить, где запрещено купание в Сморгонском районе.
Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района определены места, где купание ЗАПРЕЩЕНО:
1. вне акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгонь;
2. пруд, расположенный в парке по улице П. Балыша в городе Сморгонь;
3. пруд, расположенный по улице Богушевича в городе Сморгонь;
4. пруд, расположенный по улице Каминского в городе Сморгонь;
5. пруд, расположенный вблизи деревни Белая;
6. пруд, расположенный вблизи д. Михневичи;
7. участок реки Гервятка, расположенный в районе улиц Почтовой и Советской, в черте города Сморгони;
8. участок реки Вилия на расстоянии 100 метров в обе стороны от мостов через реку;
9. участки реки Ошмянка вблизи д. Малые Рачуны на расстоянии менее 300 метров в обе стороны от гидроэлектростанции «Рачуны».
Стоит помнить, что законодательством за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин.
Алла КУРИЛЕНКО.
Карта подготовлена автором.
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С начала 2018 года в Сморгонском районе утонувших не было, по сравнению с аналогичным периодом, в 2017 году в водоёмах погибло 3 человека, сообщил председатель...
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