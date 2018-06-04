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В Беларуси с начала года утонули более 100 человек
05.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В Беларуси с начала года утонули более 100 человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
Зачастую люди гибнут в запрещенных местах для купания - технических водоемах, мелиоративных каналах и др. Председатель республиканского объединения отметил, что в этих местах нет спасателей, поэтому некому прийти на помощь. Купаясь там, люди рискуют своей жизнью.
В этом году работники ОСВОД спасли 23 человека, из них трое несовершеннолетних. Количество предупрежденных в этом году увеличилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Специалисты ОСВОД проводят огромную профилактическую работу.
Благодаря взаимодействию с заинтересованными за 2017 год гибель людей на водах была наименьшей за последние 47 лет. По сравнению с 2010-м этот показатель снижен более чем в три раза.
Для безопасного пребывания населения у воды работники ОСВОД совместно с заинтересованными проводят подготовку пляжей. В республике проверено и подготовлено для отдыха 478 пляжей - большего всего в Брестской и Витебской областях.
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В Беларуси с начала года утонули более 100 человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское...
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