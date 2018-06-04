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Жителей Пинского района призывают присоединиться к акции по безвозмездному донорству

05.06.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Жителей Пинского района призывают присоединиться к акции по безвозмездному донорству
Станция переливания крови в Пинске ко Всемирному дню донора крови (14 июня), проходящего в 2018 году под лозунгом «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью», с 1 по 15 июня проводит акцию по безвозмездной сдаче крови и ее компонентов.

В администрации Пинской центральной поликлиники рассказали корреспонденту pinsknews.by, что прием доноров на  безвозмездную донацию осуществляется ежедневно с  8.00. до  12.00  (кроме  субботы  и  воскресенья)  по  адресу:  г. Пинск, ул. Горького, 43. Тел. 65-32-05,  65-31-08.

При регистрации донор обязан предъявить следующие документы:

  • паспорт гражданина Республики Беларусь с наличием прописки или регистрации в г. Пинске или в Пинском районе;
  • заключение терапевта (врача общей практики) поликлиники (амбулатории) с результатом флюорографии органов грудной клетки.

 

В рамках программы по безвозмездному донорству Пинская станция переливания крови проведет выездные сессии:

6 июня желающих сдать кровь ждут в аг. Парохонск (Парохонская  АВОП), 14 июня акция пройдет в УО «Пинский  государственный  медицинский  колледж», 22 июня стать донором крови смогут жители г.п. Логишин (филиал «Логишинская  горпоселковая больница»).

 
 
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> Станция переливания крови в Пинске ко Всемирному дню донора крови (14 июня), проходящего в 2018 году под лозунгом «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью», с 1...
 
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