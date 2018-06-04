Жителей Пинского района призывают присоединиться к акции по безвозмездному донорству



Станция переливания крови в Пинске ко Всемирному дню донора крови (14 июня), проходящего в 2018 году под лозунгом «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью», с 1 по 15 июня проводит акцию по безвозмездной сдаче крови и ее компонентов.

В администрации Пинской центральной поликлиники рассказали корреспонденту pinsknews.by, что прием доноров на безвозмездную донацию осуществляется ежедневно с 8.00. до 12.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Пинск, ул. Горького, 43. Тел. 65-32-05, 65-31-08.

При регистрации донор обязан предъявить следующие документы:

паспорт гражданина Республики Беларусь с наличием прописки или регистрации в г. Пинске или в Пинском районе;

заключение терапевта (врача общей практики) поликлиники (амбулатории) с результатом флюорографии органов грудной клетки.

В рамках программы по безвозмездному донорству Пинская станция переливания крови проведет выездные сессии:

6 июня желающих сдать кровь ждут в аг. Парохонск (Парохонская АВОП), 14 июня акция пройдет в УО «Пинский государственный медицинский колледж», 22 июня стать донором крови смогут жители г.п. Логишин (филиал «Логишинская горпоселковая больница»).