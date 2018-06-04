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Жителей Пинского района призывают присоединиться к акции по безвозмездному донорству
05.06.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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В администрации Пинской центральной поликлиники рассказали корреспонденту pinsknews.by, что прием доноров на безвозмездную донацию осуществляется ежедневно с 8.00. до 12.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Пинск, ул. Горького, 43. Тел. 65-32-05, 65-31-08.
При регистрации донор обязан предъявить следующие документы:
В рамках программы по безвозмездному донорству Пинская станция переливания крови проведет выездные сессии:
6 июня желающих сдать кровь ждут в аг. Парохонск (Парохонская АВОП), 14 июня акция пройдет в УО «Пинский государственный медицинский колледж», 22 июня стать донором крови смогут жители г.п. Логишин (филиал «Логишинская горпоселковая больница»).
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