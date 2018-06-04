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В очагах ядерного и химического поражения. Районные соревнования сандружин прошли в урочище «Попова горка»

05.06.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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В очагах ядерного и химического поражения. Районные соревнования сандружин прошли в урочище «Попова горка»

1 июня в урочище «Попова горка» состоялись районные соревнования санитарных формирований, которые проходили в 5 этапов. В них приняло участие 11 команд от организаций района.

На общем построении команды приветствовали заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и организаторы мероприятия. Главной целью соревнований является совершенствование практических и теоретических навыков санитарных формирований по оказанию первой доврачебной помощи.

В ходе состязаний участники проходили проверку оснащения и умение им пользоваться, отрабатывали целый комплекс задач в условных очагах ядерного и химического поражения, а также в очаге инфекционного заболевания. Также все сандружины прошли испытание теоретическим конкурсом. Конкурс художественной самодеятельности проходил вне зачета, однако было видно, что участники готовились к нему очень ответственно и представили на суд зрителям яркие творческие номера.

Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами, денежными премиями и ценными подарками от главного организатора мероприятия — Несвижского РОЧС.

Победителем стала санитарная дружина СПК «Агрокомбинат Снов», 2-е место заняла команда ОАО «17 сентября»,  3-е — ОАО «Лань-Несвиж». Этим летом обладатели первого места будут отстаивать честь района в областных соревнованиях.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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1 июня в урочище «Попова горка» состоялись районные соревнования санитарных формирований, которые проходили в 5 этапов. В них приняло участие
 
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