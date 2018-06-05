Узнать правду. Как распознать обман, не обидев человека допросом

Скрупулезно продуманная ложь характерна лишь для разведчиков и крайне изощренных лжецов. Человек не в состоянии предусмотреть все – пытайтесь выяснить детали, задавайте больше уточняющих вопросов (возможно, ваш партнер не сможет ответить на некоторые из них или, запутавшись в собственной лжи, на повторный вопрос о мелочах ответит уже по-другому).

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Ставьте «ловушки»

Психологи считают, что вопросы-ловушки – не слишком подходящий способ манипулирования человеком. И если вы ошибаетесь, то можете сильно обидеть партнера. Вопрос формулируется таким образом, что вы высказываете часть своих подозрений, но делаете это в форме предположения. Например, если муж говорит вам, что нашел работу, а вы подозреваете его в обмане, то вопрос-ловушка может звучать так: «А что если я позвоню тебе на работу, а мне скажут, что такого там не знают?»

Следить за «точками»

Этот способ – для наблюдательных. Перед тем как выяснять правду, посмотрите внимательно на позу партнера и задайте несколько нейтральных вопросов. Запомните позу и обратите внимание на то, какие ее элементы останутся неизменными. Это могут быть, например, сложенные за головой или спрятанные в карманы руки, нога, закинутая на другую ногу, и так далее. Эти неизменные элементы позы называются «спящими точками».

Когда человек расслаблен и считает, что контролирует ситуацию, «спящие точки» остаются в покое при ответе на нейтральные вопросы, даже если человек двигается. Но как только вы зададите «неудобный» вопрос, то его вегетативная нервная система подаст моментальный сигнал и спящие точки проснутся – он инстинктивно изменит их положение.

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Следить за мимикой

Скорее всего, вы знаете, насколько активна жестикуляция партнера в состоянии обычной беседы, какова при этом его мимика. В этом случае любые явные отклонения от нормы будут говорить о том, что человек что-то скрывает: он может жестикулировать слишком активно или, наоборот, практически одеревенеть. Все дело опять же в вегетативной нервной системе.

Наиболее показателен при этом так называемый «синдром Пиноккио». Напомним, что у этого сказочного персонажа нос увеличивался с каждой ложью. Удивительно, но психологи подтверждают: лгущий человек дотрагивается до носа гораздо чаще.

Провокация

Даже если лжец хорошо продумал свою историю и прекрасно контролирует мимику и жесты, спонтанный провокационный вопрос, скорее всего, застанет его врасплох и поможет вам перехватить инициативу. Попробуйте прервать его рассказ вопросом: «Почему ты так напряжен, ты что-то скрываешь?» И посмотрите на реакцию собеседника: если поведение заметно изменится, человек занервничает или вообще уйдет от ответа, излишне эмоционально отреагировав, то ваши опасения небеспочвенны.

Ирина ПЕТРЕНКО

Внимание!

Для того чтобы, основываясь на манипулятивных приемах, сделать вывод – лжет вам человек или нет, нужно очень хорошо его знать и быть уверенным, что вы правильно интерпретируете его реакции. Но в любом случае, пока не будет прямых доказательств лжи, нет и стопроцентной уверенности в том, что ваши догадки верны. В идеале эти методики лучше использовать только как дополнение к откровенному разговору с партнером.Чтобы сделать вывод – лжет вам человек или нет, нужно очень хорошо его знать.