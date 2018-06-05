Организм «насквозь». Ответы на самые популярные вопросы про КТ и МРТ

На эти и другие вопросы читателей ответили заведующая рентгенологическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Светлана ГОНЧАРОВА и врач МРТ Елена ДОРОХ.

Врач заставляет каждый год делать флюорографию, но ведь это вредное облучение? А. Тихоновец, Гродно

- Рентгеновский аппарат – это источник ионизирующего излучения. Согласно нормативам здоровые пациенты, проходящие профилактические обследования, ежегодно должны получать не более 1 миллизиверта в год.

Если пациент с профилактической целью проходит раз в год флюорографию, благодаря которой исключаются туберкулез, пневмония и другие заболевания, то на обычном пленочном аппарате излучение составляет 0,18 миллизиверта, на цифровом – еще меньше.

Но если речь об облучении диагностическом, то оно должно быть не более 5 миллизивертов в год.



Можно ли делать рентген сразу после флюорографии? Подробнее

Что эффективнее?

Что лучше – УЗИ молочных желез или маммография? Е. Михайлова, Гомель

- Женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию. У молодых женщин структура железистой ткани лучше видна на УЗИ. Но если врач решит, что молодую пациентку нужно более полно обследовать, то, конечно, и ее могут направить на маммографию.

Когда эффективнее МРТ? И. Кушнир, Могилев.

- С помощью МРТ сосуды головного мозга хорошо видны без применения контрастных препаратов, которые используют при КТ. Также проведение МРТ эффективно при исследованиях позвоночника, костного мозга, сосудов шеи, артерий, вен. Поставить достоверный диагноз по ряду заболеваний брюшной полости поможет только МРТ. Также МРТ эффективна при изучении органов малого таза (шейки и тела матки, влагалища, предстательной железы, прямой кишки и др.).

Метод исследования выбирает лечащий врач. Обычно начинают с УЗИ, а для более точной постановки диагноза прибегают к КТ с контрастированием или МРТ.



Обследование по правилам. Что такое МРТ и КТ и в чем их разница? Подробнее

Когда откажут в процедуре

Правда ли, что пациенту с татуировкой откажут в проведении МРТ? А. Изотко, Гродно

- Сама татуировка не является поводом для отказа в проведении МРТ. Однако если рисунок находится в зоне исследования, то полученные результаты могут быть искажены из-за возможного присутствия металла в тату. Из-за того же металла, который под воздействием магнитного поля разогревается, пациент будет испытывать неприятные ощущения.

А вот пациентам с пирсингом МРТ делать нельзя: украшения необходимо снять. Тем, у кого установлены брекеты, нужно знать, что они искажают картину исследования в радиусе нескольких сантиметров.

Перед исследованием обязательно нужно снять кольца, серьги, браслеты, цепочки, часы. Если перед МРТ забудете выложить телефон или банковскую карту, они перестанут работать.

Когда и кому нельзя делать МРТ? С. Сороко, Брест

- Поводом для отказа станет имплантированный слуховой кохлеарный аппарат, также противопоказания для исследования – кардиостимулятор и нейростимулятор. Что касается клапанов на сердце, то последние лет пять их изготавливают из таких металлов, которые не препятствуют проведению исследования. Единственное, желательно, чтобы после любого оперативного вмешательства прошел хотя бы месяц, поскольку магнитное поле разогревает ткани. А после операции на сердце чем позже будет сделана МРТ, тем лучше.

Также в последние десять лет стали устанавливать протезы суставов из таких металлов и сплавов, которые не намагничиваются. Пациенты, которым установку провели более десяти лет назад, должны получить сертификат, подтверждающий, что для исследования нет противопоказаний.

Как подготовиться

Нужно ли готовиться к проведению МРТ? О. Иванец, Молодечно

Периодически болит голова – врач предлагает пройти МРТ. Неужели исследование может помочь в лечении головных болей? А. Барышева, Минск

- С помощью МРТ можно выявить различные патологические состояния (кисты головного мозга, аневризмы сосудов и др.), которые могут быть причиной частых головных болей. Например, нередко выявляются хронические воспаления пазух носа, что тоже провоцирует головные боли. Или, бывает, МРТ помогает определить проблемы в шейном отделе: сегодня диагноз «остеохондроз» наблюдается даже у детей. А проблемы в шейном отделе позвоночника, как известно, дают упорные головные боли.