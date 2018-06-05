Микроспория – заразное заболевание. В 2018 году в Сморгонском районе зарегистрировано 3 случая заболевания

Из года в год в Сморгонском районе регистрируются случаи заболевания микроспорией. В 2017 году было зарегистрировано 15 случаев. Наибольшее число заболевших (92,3%) отмечается в возрастной группе 0-17 лет. За истекший период 2018 года зарегистрировано 3 случая заболевания.

Микроспория – грибковое заболевание, при котором поражаются кожа и волосы. Микроспория является самой распространенной грибковой инфекцией, не считая грибка стоп. Заболевание встречается повсеместно.

Основной источник заболевания – кошки (обычно котята), реже собаки. Заражение микроспорией происходит при непосредственном контакте с больным животным или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками (постельное белье, полотенца, одежда, головные уборы, банные предметы, уборочный инвентарь, подстилки для животных и др.).

С наступлением летних каникул контакт детей с животными, в том числе безнадзорными, увеличивается. Пик заболеваемости приходится на первые осенние месяцы, когда дети возвращаются в организованные коллективы и при профилактическом медицинском обследовании у них выявляется заболевание. Поэтому с целью профилактики заболевания родители, в первую очередь, должны исключить любые контакты детей с безнадзорными животными. Нередко дети подбирают животных и приносят в дом. В таких случаях необходимо животных показать ветеринарному врачу, чтобы исключить заразные кожные заболевания, в случае необходимости – назначить лечение.

У людей выделяют микроспорию гладкой кожи и микроспорию волосистой части головы. На гладкой коже появляется возвышающееся над кожей пятно с четкими границами и бледно-розовой шелушащейся центральной частью. Зудящие очаги до 3 см в диаметре располагаются чаще на коже лица, шеи, предплечий и плеч. На волосистой части головы обычно присутствуют 1–2 крупных очага величиной до 5 см с округлыми четкими границами. Волосы здесь обламываются, оставшиеся пеньки выглядят как бы подстриженными (отсюда название “стригущий лишай”), они тусклые, покрыты чехликом серовато-белого цвета. При обнаружении таких очагов необходимо срочно обратиться к врачу-дерматологу для своевременного обследования и лечения!

Проявление микроспории у животных характеризуется участками облысения на морде, наружных поверхностях ушных раковин, а также на передних, реже задних, лапах. Зачастую здоровые кошки могут быть носителями гриба.

Профилактика микроспории заключается в регулярном осмотре детей в организованных коллективах на заразные кожные заболевания, в ограничении контактов с безнадзорными животными, в строгом соблюдении правил личной гигиены.

При появлении каких-либо проявлений на коже или на волосистой части головы следует немедленно обратиться к врачу-дерматологу для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Консультацию по вопросам профилактики микроспории можно получить в государственном учреждении «Сморгонский зональный ЦГЭ» по адресу: ул. Юбилейная, 25, г. Сморгонь, тел.: 3-79-81, 3-79-82.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».