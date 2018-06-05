Карта безопасности на воде: Гродненская область

С 28 мая по 3 июня в реках и водоемах области утонули 4 человека: при купании в озере Юбилейном, реке Неман ( возле деревни Солы) и техническом водоеме в деревне Войниловичи Мостовского района. Один человек упал в воду сажалки в деревне Рыбница Гродненского района.