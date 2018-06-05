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Карта безопасности на воде: Гродненская область

06.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С 28 мая по 3 июня в реках и водоемах области утонули   4 человека:  при купании  в озере Юбилейном, реке Неман ( возле деревни Солы) и   техническом водоеме в деревне Войниловичи Мостовского района.  Один человек упал в воду  сажалки в деревне Рыбница Гродненского района.

Карта безопасности на воде: Гродненская область
 

  
Сегодня   в  Слониме   водолазы извлекли из Щары  тело  67-летнего мужчины. О  возможной трагедии  им сообщили рыбаки, которые обнаружили оставленные на  берегу  тапочки и  удочку.  По факту проводится проверка. 

За этот же период четырех человек  сотрудники ОСВОДа спасли.  Трое спасенных на счету спасательной станции на озере Юбилейном. Предупреждены 124 нарушителя правил поведения на воде,  чье безрассудство могло  окончиться трагически. 
В области действует десять спасательных станций и 17 постов. 

Спасательные станции  

«Гродненская» (Центральная) на  Немане –  Гродно, ул. Мостовая 
«Лососно» на  Немане –  Гродно, ул. Поповича 
«Юбилейная» на озере Юбилейное –Гродно, ул. Суворова 
«Зельвенская» на водохранилище  Зельвенское – г.п. Зельва, ул. Шоссейная 
«Лидская» на водохранилище Первое Лидское –  Лида, ул. Фрунзе 
«Мостовская» на  Немане –  Мосты, улица Советская 
«Озерская» на озере Кань – деревня Озеры, ул. Рабочая 
«Островецкая» на водохранилище Яновское –деревня Изобелино 
«Слонимская» на  Иссе (оз. Лобазовское) –  Слоним, ул. Озерная 
«МПГ» на  Немане – г. Гродно, ул. Краснофлотская 

 Спасательные посты 

«Березовский» на озере Корзюкова –Березовка 
«Берестовицкий» на озере Ивашковцы –Берестовица, деревня Ивашковцы 
«Волковысский»  на озере  Дамба 
– Волковыск, городской пляж «Вороновский» на городском озере  – горпоселок Вороново 
«Дятловский» на городском  озере –  Дятлово,  ул. Фогеля 
«Ивьевский» на пруду в райцентре  –  Ивье, ул. К.Маркса 
«Новогрудский оз Литовка» на озере Литовка 
«Ошмянский» на озере Лобазовское –  Ошмяны 
«Свислочский» на городском озере «Новое озеро» –  Свислочь 
«Новогрудский оз. Свитязь» на озере Свитязь 
«Сморгонский» на городском  озере, на реке Оксна –  Сморгонь 
«Щучинский» на городском озере, на реке Туровка –  Щучин 
«Малейковщизна» на озере Новолидское – Лидский район деревня  Малейковщизна 
«Кореличский» на городском озере Юбилейное –  Кореличи 
Урочище «Пышки» на реке Неман –  Гродно 
«Новогрудский» на озере Молодежное –  Новогрудок 
«Островецкий»  на водоеме возле объездной автомобильной дороги от улицы Володарского до пер. Октябрьский –  Островец 

Помните: ваша безопасность зависит от вас самих! Спасатели предупреждают:  во избежание  беды нельзя входить в воду вне зоны действия спасательных станций и постов.    При этом    особо подчеркивают: алкоголь и вода несовместимы. Нетрезвым отдыхающим  у воды повышенное внимание будет уделяться и со стороны милиции. 

Карта безопасности на воде: Гродненская область
 
Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
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С 28 мая по 3 июня в реках и водоемах области утонули   4 человека:  при купании  в озере Юбилейном, реке Неман ( возле деревни Солы) и   техническом водоеме в...
 
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