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Ученые определили песню с идеальным ритмом для массажа сердца

06.06.2018 15:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Ученые определили песню с идеальным ритмом для массажа сердца
Фото из открытых источников

Испанские ученые провели исследование, которое определило идеальную песню для проведения массажа сердца, сообщают информагентства. Ей оказался хит девяностых "Macarena", которую исполнила испанская группа Los Del Rio. По словам специалистов, ее ритм, 103 удара в минуту, соответствует необходимому количеству нажатий на грудную клетку при спасении человеческой жизни.

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Для проведения исследования, специалисты разделили 164 студента на три группы. Добровольцы из первой группы проводили массаж сердца под метроном. Студенты, вошедшие во вторую группу, должны были при этой процедуре напевать в своей голове песню Macarena. Третья группа стала контрольной.

Результаты данного эксперимента показали, что лучше всего справились добровольцы из первой группы. Худший результат показали студенты из третьей группы, которые не пели "Macarena" и не пользовались метрономом.

Исследователи пришли к выводу, что несмотря на то, что метроном оказался эффективнее при массаже сердца, он не всегда может оказаться под рукой. Поэтому они признали песню "Macarena" хитом, который способен спасать жизни.

 

 
 
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По словам специалистов, ее ритм, 103 удара в минуту, соответствует необходимому количеству нажатий на грудную клетку при спасении человеческой жизни.
 
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