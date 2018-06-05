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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1694 человека, в том числе вчера, 5 мая – 77 человек

06.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1694 человека, в том числе вчера, 5 мая – 77 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 43 человека. В Ленинском районе от укусов клещей пострадал 1 человек, в Октябрьском – 1. 

В частных домовладениях – 5 случаев: Подлабеньский – 1, Обуховский –1, г.Скидель – 2, Путришковский –1.

2 случая на дачных участках Коптевский –1, Озерский  –1.

29 случаев в лесных массивах: Обуховский – 1, лесопарк Румлево – 1, Коптевский – 6, Подлабеньский – 1, Индурский – 1, Гожский – 2, ур.Пышки – 4, м-н Заболоть – 1, м-н Южный – 1, м-н Фолюш –3, м-н Зарица – 2, Скидельский – 1, Квасовский – 1, Сапоцкинский – 2, Озерский – 1, м-н Аульс – 1.

Волковысский район: на территории населенного пункта – р.Россь в районе ул. Воля – 1 случай.

Дятловский район: лесной массив около сан. «Радон», частные домовладения г.Лида, ул.Черняховского (во дворе) – 1 случай.

Лидский район – 6 случаев: дача д.Новоселки-1 – 2, лесной массив д.Косиловцы, г.Березовка – 2, Минская область – 1,Новогрудский район – 1.

Новогрудский район: частные домовладения д.Кривоногово – 1 случай.

Ошмянский район – 5: частные домовладения г.Ошмяны пер.Лучевой, аг. Жупраны ул.Богушевича  – 2, лесные массивы д.Лустишки, д.Суходолы  – 2.

Слонимский район: частные домовладения (приусадебный участок по ул. Багратиона, г. Слоним) –1 случай.

Щучинский район: лесной массив г.п.Желудок – 1 случай.

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 43 человека. В Ленинском районе от укусов клещей пострадал 1 человек, в...
 
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