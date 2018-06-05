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Щитовидная железа

06.06.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Щитовидная железа
Основная функция щитовидной железы заключается в продукции гормонов – биологически активных веществ-регуляторов. Она вырабатывает три гормона: тироксин, трийодтиронин и кальцитонин. Гормоны влияют на все виды обмена веществ в организме и определяют, в конечном счете, уровень нашей физической, интеллектуальной, умственной активности, а значит, — качество жизни. Если у человека по каким-либо причинам уровень тиреоидных гормонов недос-таточный, у него развивается состояние гипотиреоза. Если значения тиреоидных гормонов повышены, развивается гипертериоз. Как гипо- так и гипертиреоз являются нарушением функциональной активности щитовидной железы и обязательно требуют лечения.
Признаки гипотиреоза: слабость, утомляемость, прибавка веса, зябкость, отечность, сухость кожи, повышенная ломкость волос, анемия, сонливость, повышенный уровень холестерина, хронические запоры, нарушения менструального цикла, нарушение эрекции, бесплодие.
Признаки гипертиреоза: раздражительность, похудание при хорошем аппетите, потливость, одышка, глазные симптомы, плаксивость, сердцебиение, нарушение менструального цикла, бесплодие.
Сегодня Беларусь рассмат­ривается как страна, где после чернобыльской катастрофы зарегистрированы радиационно-индуцированные формы рака щитовидной железы. Под наблюдением врачей области находятся более двадцати двух тысяч пациентов, с тиреотоксикозом — более девяти тысяч, с аутоиммунным тиреоидитом — более семи тысяч. В первое время после катастрофы говорили про дефицит йода, многие и сейчас усиленно едят йодированную соль и морскую капусту. Считается, что в нашей стране нет йодного дефицита, поскольку население употребляет в пищу йодированную соль. Но есть понятие относительного йодного дефицита. Он может возникнуть после длительного использования антибиотиков, сульфаниламидов, при активном и пассивном курении, воздействии эндокринных дизрапторов (вещества, которые есть в воде, воздухе, косметике, например, триклозан, фталаты, ­пестициды).
Люди старших возрастных групп, особенно те, у которых есть узлы в щитовидной железе, не нуждаются в дополнительных количествах йода – дос­таточно йодированной соли. В индивидуальной профилактике йодидом калия нуждаются лишь длительно и часто болеющие дети, а также беременные и кормящие женщины.
Гормоны щитовидной железы в организме играют уникальную роль. Мы ведь хотим, чтобы наши дети побеждали на международных олимпиадах, чтобы у наших женщин не страдало репродуктивное здоровье, чтобы они вынашивали здоровых детей, а население было инициативно и успешно? Это все щитовидная железа.
Как поддержать щитовидку? Нужно исключить дефицит железа, курение, минимизировать количество ОРВИ и приема антибиотиков, важен контроль за качеством воды. Для полноценной функции щитовидной железы необходимо здоровое питание. В рационе должны быть мясо, животные белки, исключить гриль и жареную пищу. Важно достаточное количество свежих овощей и фруктов. Важно, как выращивается эта зелень, есть ли избыток нитратов. Щитовидная железа не любит перхлоратов, солей тяжелых металлов, избытка нитратов.
Н.Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Основная функция щитовидной железы заключается в продукции гормонов – биологически активных веществ-регуляторов. Она вырабатывает три гормона: тироксин,...
 
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