Клещи: оперативная информация за 5.06.2018 г.

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадали 43 человека. В Ленинском районе от укусов клещей пострадал 1 человек, в Октябрьском – 1.
В частных домовладениях – 5 случаев: Подлабеньский – 1, Обуховский –1, г.Скидель – 2, Путришковский –1.
2 случая на дачных участках Коптевский –1, Озерский –1.
29 случаев в лесных массивах: Обуховский – 1, лесопарк Румлево – 1, Коптевский – 6, Подлабеньский – 1, Индурский – 1, Гожский – 2, ур.Пышки – 4, м-н Заболоть – 1, м-н Южный – 1, м-н Фолюш –3, м-н Зарица – 2, Скидельский – 1, Квасовский – 1, Сапоцкинский – 2, Озерский – 1, м-н Аульс – 1.
Волковысский район: на территории населенного пункта – р.Россь в районе ул. Воля – 1 случай.
Дятловский район: лесной массив около сан. «Радон», частные домовладения г.Лида, ул.Черняховского (во дворе) – 1 случай.
Лидский район – 6 случаев: дача д.Новоселки-1 – 2, лесной массив д.Косиловцы, г.Березовка – 2, Минская область – 1,Новогрудский район – 1.
Новогрудский район: частные домовладения д.Кривоногово – 1 случай.
Ошмянский район – 5: частные домовладения г.Ошмяны пер.Лучевой, аг. Жупраны ул.Богушевича – 2, лесные массивы д.Лустишки, д.Суходолы – 2.
Слонимский район: частные домовладения (приусадебный участок по ул. Багратиона, г. Слоним) –1 случай.
Щучинский район: лесной массив г.п.Желудок – 1 случай.