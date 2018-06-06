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Купание детей ограничили на пяти пляжах Гомеля из-за кишечной палочки

07.06.2018 12:09 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Купание детей ограничили на пяти пляжах Гомеля из-за кишечной палочки
Фото из открытых источников

Как сообщил врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Дмитрий СЫЧКОВ, в водоемах вблизи пяти пляжей в Гомеле обнаружена кишечная палочка. Пробы воды не соответствуют требованиям гигиенического норматива.

Купание детей ограничили на пяти пляжах Гомеля из-за кишечной палочки В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха

По этой причине ограничено купание детей на следующих пляжах областного центра:

  • «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова);
  • «Каскад-2» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова);
  • «Волотовской»;
  • «Прудковский»;
  • «Западный».

Отмечается, что оценка санитарного состояния и благоустройства пляжей, а также лабораторные исследования качества воды в зонах купания по показателям безопасности с июня по август проводятся еженедельно. Показатель микробного загрязнения воды водоемов зависит от многих факторов и постоянно изменяется, что требует оперативного принятия мер. При нормализации показателей ограничения на купание могут быть сняты.

Специалисты напоминают, что купание разрешено только в установленных местах. При посещении пляжей необходимо соблюдать правила личной гигиены.

 
Теги: Гомель
 
 
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