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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1761 человек, в том числе за 06.06.2018 – 67 человек
07.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район
На территории населенного пункта г.Гродно, в Октябрьском р-н – 2 случая
Частные домовладения Скидельский с/с – 1 случай, Коптевский – 2.
Дачные участки: Путришковский с/с, Коптевский с/с, р-н Зарица , р-н озера Юбилейное по одному укушенному.
Лесные массивы: Коптевский с/с 7 укушенных. По одному случаю в Озерском с/с, Сопоцкинском с/с, Подлабеньском с/с, Гожском с/с, Вертилишском с/с, в лесу ур.Чеховщизна.
Лес ур.Пышки и м-н Зарица – по трое укушенных.
Зельвенский р-н – 1 случай.
Волковысский район
Частные домовладения д.Н.Ятвезь, д.Зенчики – 2 случая
Дятловский район
Частные домовладения д. Лопушино, аг. Белогурно – 2 случая
Лидский район
Частное домовладение д.Пески- 1 случай.
Новогрудский район
Свислочский район
Частное домовладение д.Студеники
Сонимский район
Приусадебный участок г.Слоним (ул.Космонавтов) – 1 случай.
Щучинский район
Дачный участок аг.Топилишки.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1761 человек, в том числе за 06.06.2018 – 67 человек
Гродно и Гродненский район На территории населенного пункта г.Гродно, в Октябрьском р-н – 2 случая Частные домовладения Скидельский с/с – 1 случай,...
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