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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1761 человек, в том числе за 06.06.2018 – 67 человек

07.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1761 человек, в том числе за 06.06.2018 – 67 человек

Гродно и Гродненский район 

На территории населенного пункта г.Гродно, в Октябрьском р-н  –   2 случая 

Частные домовладения Скидельский  с/с – 1 случай, Коптевский – 2. 

Дачные участки: Путришковский с/с, Коптевский с/с, р-н  Зарица , р-н озера Юбилейное  по одному укушенному. 

Лесные массивы:  Коптевский  с/с 7 укушенных. По одному случаю в Озерском  с/с, Сопоцкинском  с/с, Подлабеньском с/с, Гожском  с/с, Вертилишском с/с,  в лесу ур.Чеховщизна. 

Лес ур.Пышки и м-н Зарица –  по трое укушенных. 

Зельвенский р-н – 1 случай. 
Мостовский р-н – 2 случая. 
Берестовицкий р-н – 1. 
Щучинский р-н  –  1. 
Территория не установлена – 1. 

Волковысский район 

Частные домовладения д.Н.Ятвезь, д.Зенчики – 2 случая 
Дачный участок д.Ольхово – 1 случай 
Свислочский район – 2 случая 
Зельвенский р-н – 1 случай 
Берестовицкий р-н – 1 случай 
Витебская обл. – 1 случай 

Дятловский район 

Частные домовладения д. Лопушино, аг. Белогурно – 2 случая 
Лесной массив д. Березина, в районе санатория «Радон» – 2 случая 

Лидский район 

Частное домовладение д.Пески- 1 случай. 
Дачные участки д.Крупово, д.Доржи, аг.Гуды, д.Дайнова- 4 случая. 
Лесной массив в р-не м-на Рабиновского – 1 случай. 
Вороновский район – 2 случая. 
Дятловский район – 1 случай. 
Волковыский район – 1 случай. 

Новогрудский район 
На территории населенного пункта г.Новогрудок (ул.Волчецкого) – 1 случай. 
Частные домовладения д.Лозки, д.Байки – 2 случая. 
Дачные участки д.Петревичи, д.Кустино – 2 случая. 

Свислочский район    

Частное домовладение д.Студеники 

Сонимский район 

Приусадебный участок г.Слоним (ул.Космонавтов) – 1 случай. 
Лесной массив д.Чепелево – 1 случай. 

Щучинский район 

Дачный участок аг.Топилишки. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район  На территории населенного пункта г.Гродно, в Октябрьском р-н  –   2 случая  Частные домовладения Скидельский  с/с – 1 случай,...
 
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