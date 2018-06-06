|
Врачи из области проведут прием на Чечерщине
07.06.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк
С 11 июня в нашем районе будет работать выездная бригада консультативной поликлиники республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. В составе бригады: врач-эндокринолог и врач УЗД (УЗИ щитовидной железы).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 июня в нашем районе будет работать выездная бригада консультативной поликлиники республиканского научно-практического центра радиационной медицины и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)