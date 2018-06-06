Врачи из области проведут прием на Чечерщине

С 11 июня в нашем районе будет работать выездная бригада консультативной поликлиники республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. В составе бригады: врач-эндокринолог и врач УЗД (УЗИ щитовидной железы).



В Залесском ФАПе прием состоится 16 июня, Вознесенском – 19 июня, в Ровковичской АВОП – 20 июня, Оторской – 21 июня, Полесской – 22 июня, Меркуловичской – 25 июня, Нисимковичской – 26 июня, в Ботвиновском ФАПе – 27 июня, Мотневичском – 28 июня, Бабичском – 29 июня. В районной поликлинике вышеуказанные врачи из области будут работать с 11 по 15 июня.

А с 18 по 29 июня женщины могут прийти на прием к врачу акушеру-гинекологу из РНПЦ, в целях проведения скрининга рака шейки матки.