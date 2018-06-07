Кровь течет рекой. Кого комары кусают чаще и почему

С комарами сталкиваются все: хотя бы раз в жизни каждый слышал характерный писк в темноте ночи, когда уже ложишься спать. Именно он предвещает, что возможна атака этих мелких кровососущих. Встреча с комарами для многих оборачивается неприятными последствиями. А в некоторых регионах России и вовсе нашествие этих насекомых превращает нормальную жизнь в ад и кошмар. О том, чем чревата встреча с комарами для человека и как с ними можно бороться, чтобы не вредить себе, — в материале "АиФ".

Кто кусает

Стоит понимать, что комары кусают людей не просто так, а с конкретной целью: обычно людей жалят самки, чтобы обеспечить питанием свою кладку яиц. Самцы комаров, как правило, довольствуются вегетарианским меню: соком растений и пыльцой цветов. Самки же такой вариант не приемлют, т. к. на подобной пище у них пропадает возможность откладывать яйца. От количества потребленной крови и возможности обновления запасов напрямую будет зависеть количество потомства. Одна кладка — 30-150 яиц, а производит свое потомство самка комара раз в 2-3 дня.



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Кого выбирают

Давно доказанный факт: комары не кусают всех подряд. У них есть свои предпочтения и пристрастия. Есть целый ряд гипотез о критериях, по которым самки комаров могут подбирать себе жертву. Один из возможных параметров — это группа крови. Ведь комаров интересует белок, который есть в крови определенной группы, и зачастую речь идет про первую. Также комаров могут привлекать люди с третьей группой крови, а вот вторая нравится этим кровососам меньше.

Также есть версия, что комаров привлекает запах углекислого газа, который выдыхает человек. Так что чем чаще дышишь, тем больше вероятность получить характерный укус. Считается, что именно по этой причине — из-за более частого дыхания — под прицелом часто оказываются дети.

Интересны для комаров могут быть и запахи, характеризующие обмен веществ. Чем он быстрее, тем выше поднимается температура крови, интенсивность приобретает запах кислот, — мочевой и молочной — а также усиливается запах аммиака и пота. Все это крайне нравится комарихам.

Запах алкоголя тоже делает из человека притягательную жертву. Ведь не только сам «аромат» этанола, но и увеличение температуры тела на фоне его приема буквально зовет самок на перекус.

В зоне риска оказываются и беременные дамы. Они также имеют большую температуру тела за счет увеличения объема крови и ускорения тока ее по сосудам, из-за этого и чаще дышат.

Чем опасны укусы

И все бы было ничего в столкновении человека с комарами, — одни бы насыщались, другие бы этого не замечали — если бы комариные укусы не были опасными. Правда, не для каждого. У некоторых людей есть предрасположенность к аллергической реакции на укус насекомого.

Все дело в том, что в момент укуса комар запускает слюну с белковыми структурами, которые обезболивают и препятствуют свертыванию крови. Это необходимо, чтобы человек не успел его заметить определенное время и не уничтожил. Именно этот белок является для человеческого организма главным раздражителем, и тело начинает активизироваться, чтобы в кратчайшие сроки вывести его и минимизировать вред. На этом фоне и развивается та самая характерная реакция. Анна Шуляева, врач-аллерголог, рассказывает, на что стоит обращать внимание и в каких ситуациях следует экстренно обращаться к врачу:

— Аллергия на комариные укусы может проявляться как сильно выраженный зуд или волдырь, причем он может быть растущим и превращаться в сливное пятно, занимающее всю поверхность кожи. Так происходит, например, если комар укусил в руку или ногу. Реакция также может быть со стороны нервной системы: это и рвота, тошнота, вплоть до анафилактического шока и потери сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается увеличенным волдырем и выраженным зудом.

Неожиданная реакция на укус комара может развиваться, если было изменение климата, например, при резкой смене часовых поясов, из-за наличия сопутствующих патологий, изменений в иммунной системе. Часто такая проблема развивается на фоне глистов. У взрослых чрезмерно активная реакция может развиваться при наличии злокачественных образований.

Если у взрослого человека появляется такая реакция, когда отек и волдырь увеличиваются, нарушается самочувствие, отмечаются проблемы с сознанием, надо оказать ему первую помощь: дать антигистаминный препарат, приложить к месту укуса что-нибудь холодное и наложить повязку, чтобы препятствовать распространению реакции дальше. Для детей первой помощью может служить прием антигистаминного и, возможно, также прикладывание холода при необходимости.

Если активная реакция не проходит в течение суток или симптомы нарастают (зуд усиливается, волдырь увеличивается, появляются какие-то новые пятна, отек расползается, присоединяются другие симптомы), то нужно обязательно обратиться к врачу. При сохранении волдыря в течение недели или появлении на его месте уплотнения также стоит посетить специалиста. Показаться врачу надо по той причине, что тяжелые местные реакции требуют терапии гормональными мазями, а их назначать может только специалист. Если же чрезмерно активная реакция развивается в течение первых суток и никак не спадает, требуется экстренная помощь в виде либо укола адреналина, либо укола преднизолона. И то, и другое вводится либо в место укуса, либо внутримышечно, чтобы организм полностью бросил силы на остановку этой чрезмерной выработки антител после поступления аллергена в организм.



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Как спасаться

Если есть склонность к аллергии на комариные укусы, следует изучить повадки и предпочтения насекомых. Так, например, комары любят влажность. Именно поэтому их много там, где сыро и тепло: оптимальные для них параметры — +16 градусов и влажность 80-90%. А это значит, что в дни каких-либо длительных дождей, ливней и потопов шанс на целое нашествие кровососущих насекомых заметно вырастает.

Негативными для комаров считаются:

Температура воздуха +28 и выше — они не могут проявлять активность в таких условиях;

Температура воздуха ниже +12 — они не могут ни летать, ни кусать в таких ситуациях.

Естественно, что проживать в идеальных условиях могут не все. Поэтому приходится подбирать разные варианты борьбы. Но и тут стоит постараться не ошибиться, чтобы не навредить своему организму.

Так, на первом месте среди защитных средств стоят химические препараты в виде репеллентов. Это специальная жидкость, которая расфасована в баллончики и подается под давлением. Ее надо наносить на кожу и обновлять раз в 3-4 часа. Нужно соблюдать инструкцию:

Наносить без энтузиазма;

Аккуратно размазывать по коже;

Перед сном смывать его с кожи;

Использовать в соответствии с возрастом, указанным на этикетке;

Тщательно мыть руки после использования препарата.

Тогда ничего страшного не случится. Естественно, нельзя распылять такие вещества в глаза, рот и уши. А значит, их следует держать подальше от зоны досягаемости маленьких детей.

Также в качестве защитного средства предлагаются репелленты в виде мазей. Принцип тот же, только форма выпуска иная. Важно лишь соблюдать все те же простые правила.

Для детей отличным решением станет специальный браслет, пропитанный репеллентом. Но и тут важно понимать, что такое средство нельзя использовать малышам, находящимся в возрасте, когда все тянут в рот.

Фумигаторы — средство, которое защищает сразу на большой площади, например, в комнате. Это приборы, которые оказывают на комаров нервно-паралитическое воздействие. Работают с пластинами или жидкостью, при нагревании выделяются инсектициды. Такой защиты может хватать на 30, а то и больше ночей. При использовании такого устройства окна в комнате должны быть открыты. В этом случае накапливание инсектицидов не происходит, а сами они выделяются в безопасных для человека количествах.

Если есть недоверие к химическим препаратам, можно подключить народную медицину. К примеру, отличным решением станет аромалампа, заправленная маслом базилика, герани, эвкалипта, чайного дерева, цитрусовых разного рода. Такой состав для человека опасным не окажется. Также можно попробовать положить на блюдце вату с камфорой. Неожиданным репеллентом оказывается ваниль. Ее можно растворить в воде и опрыскать как помещение, так и тело человека.