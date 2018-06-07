 Более 13 миллионов килоджоулей в помощь детям. Благотворительного проекта #velcombegom

#velcombegom объявляет SunRun Challenge: более 13 миллионов килоджоулей в помощь детям





В самый длинный день года – 21 июня – стартует новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемый по инициативе компании velcom. В рамках SunRun Challenge все любители бега из Гомеля и Гомельской области смогут бросить вызов своим личным достижениям и при этом помочь детям: каждый километр дистанции будет преобразован в киловатты «доброй энергии», а их денежный эквивалент – перечислен на благотворительные цели.

Проект #velcombegom в 2018 году проходит под девизом SunRun Challenge – и это не случайно: «солнечными» называют детей, рожденных с синдромом Дауна, на помощь которым и будут собираться средства в этом году. Бенефициаром благотворительной акции станет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития». В этом социальном учреждении постоянно проживают дети, нуждающиеся в особом уходе, бытовом и медицинском обслуживании и социально-трудовой адаптации. Совместными усилиями участникам проекта предстоит пробежать 50 000 километров (что соответствует 13 180 000 кДжоулей, или 3365 кВт/ч «энергии добра»), и тогда компания velcom перечислит на счет дома-интерната 50 000 рублей.

«В нашем доме-интернате живут дети от 4 до 18 лет. Все они разные, но всех их объединяет главное – потребность в особом внимании и неравнодушном отношении со стороны окружающих. Дети ежедневно получают весь комплекс социальных услуг – наши сотрудники делают все возможное для того, чтобы помочь им жить полноценной жизнью. Ежегодно из бюджета города выделяются немалые деньги под потребности нашего учреждения. Но жизнь не стоит на месте, постоянно появляется новое, более совершенное и адаптированное под наших детей оборудование, которое в полной мере позволит задействовать весь потенциал наших детей. Если благодаря #velcombegom будет собрана запланированная сумма, оно будет приобретено. А потому очень хочется надеяться, что проект поддержит как можно большее число белорусов», – отметил директор ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития» Андрей Жданович.

В этом году в зачет акции пойдут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Чтобы внести свой вклад в доброе дело, всем желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.

«Любую энергию важно направить на какое-либо полезное дело. И бег – не исключение. Он может принести пользу не только человеку, который им занимается, но и многим другим. Мы предлагаем преобразовать энергию каждого участника SunRun Challenge в адресную помощь детям. В этом году наша активность проходит под знаком солнца, и хочется надеяться, что белорусы будут так же щедро делиться своим душевным теплом и энергией ради помощи «солнечным» детям», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям и одновременно на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.

#velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую поддержку получили ГУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (2015 г.), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016 г.), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016 г.), Республиканский научно-практический центр детской хирургии (2017 г.), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017 г.).

Контактное лицо по проекту #velcombegom:

Диана Клюшнева, коммуникационное агентство ARS Communications

+375 29 140 15 74 | kd@ars.by