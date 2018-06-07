Сегодня поступило одно обращение в связи с укусом клеща в аг. Липнишки (во дворе дома).
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Количество обращений по поводу укусов клещей по Ивьевскому району за 8 июня
08.06.2018 — Новости Здоровья | Ивьевский край
Сегодня поступило одно обращение в связи с укусом клеща в аг. Липнишки (во дворе дома).
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Сегодня поступило одно обращение в связи с укусом клеща в аг. Липнишки (во дворе дома).
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