Курение является одной из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний

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Курение в современном мире является одной из наиболее распространенных вредных привычек. Оно является социальной проблемой общества как для его курящей, так и для некурящей части.

По оценке ВОЗ курильщики на планете составляют треть всех жителей старше 15 лет. Распространенность потребления табака среди взрослого населения в Республике Беларусь составляет 30,6 % (47,1 % среди мужчин и 17 % среди женщин). Более 50 % населения подвергается ежедневному пассивному курению табака.

На основании проведенных многочисленных исследований выявлено, что курение повреждает практически все системы человеческого организма и представляет собой привычку, от которой трудно избавиться даже с профессиональной помощью специалиста.

Курение вызывает физическую и психологическую зависимость и тесную связь с социальными и культурными факторами.

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт, входят в число основных причин смертности в мире, а употребление табака является одной из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление табака — один из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности в мире, а употребление табака и вторичного дыма приводит примерно к 12 % всех случаев смертности от болезней сердца.

О том, как влияет курение на курильщика, можно судить по состоянию его сердца. Никотин, токсины, смолы, угарный газ, которые поглощает курящий, через кровь переносятся к сердцу. Оно как бы постепенно разбухает, увеличиваясь в объеме. Причиной этого является всё большее нарастание мышечной ткани и в результате сердце работает со значительной перегрузкой. После выкуривания 1 сигареты частота ударов сердца в минуту вырастает вдвое. При постоянном поступлении токсических веществ в ткани сердца возрастает уровень гормона норэпинефрина. Он отвечает за регуляцию артериального давления, периферического сосудистого сопротивления. Является также одним из гормонов стресса.

Курение приводит к слишком раннему износу сердечной мышцы. Она постоянно работает с усиленной перегрузкой. Кроме того, сердце курильщика недополучает кислород. Клетки гемоглобина вместо молекулы кислорода транспортируют в сердечную мышцу молекулы угарного газа.

Проблемы с сердцем возникают у начинающего курильщика буквально с первой затяжки, а со временем патологические изменения, вызванные сигаретным дымом, нарастают и становятся необратимыми.

Под воздействием никотина, смол и прочих компонентов сигаретного дыма возникают следующие нарушения: возрастает артериальное давление, из-за ускорения ритма усиливается нагрузка на сердце; быстрее прогрессирует атеросклероз, что создает основу для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; наблюдается спазм коронарных сосудов, что приводит к недостаточному кровоснабжению миокарда; присутствует прямое токсическое воздействие на миокард, ухудшается сердечная сократимость, появляется предрасположенность к аритмиям; возникает склонность к повышенной свертываемости крови, тромбоцитообразованию; все ткани тела, включая миокард, испытывают кислородное голодание из-за действия на организм угарного газа.

Курение нередко становится причиной внезапной смерти (поражение коронарных сосудов сердца). Чем больше сигарет выкуривает в день человек, тем более у него шансов попрощаться с жизнью. Более того, никотин, поражая сердечно-сосудистую систему, становится причиной смерти не только пожилых, но и молодых людей.

Средняя продолжительность жизни курящего человека меньше чем некурящего на 12 лет.

Курение негативно влияет на сердце, сколько бы вы не курили. Различие лишь в том, что если вы курите много, то вам грозит инфаркт, а если мало — ишемическая болезнь сердца.

Отказ от вредной привычки дает мгновенный благоприятный эффект для здоровья. Важно помнить, что здоровое сердце и курение не могут сосуществовать.

Елена ВИНОГРАДОВА,

врач психиатр-нарколог УЗ «Несвижская ЦРБ»