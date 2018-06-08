Акцию «Безвозмездное донорство начинается с меня», которую проводит Березовская ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого, подхватили военные

Они приехали все вместе – всего четырнадцать человек из войсковой части 97063 – и в общем сдали более семи литров крови. Отделение переливания крови больницы благодарно за взаимодействие начальнику Березовского гарнизона полков нику Юлию Михайловичу Гвоздю, начальнику медицинской службы подполковнику Игорю Георгиевичу Галабурде и, конечно же, всем донорам-военнослужащим.

Напомним, что акцию несколько ранее в прямом смысле начали сами работники больницы – лично показали пример для потенциальных доноров. И по-прежнему призывают: присоединяйтесь, донорская кровь спасает жизни больных!

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.