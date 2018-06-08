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Любителям отдыха у воды
09.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Специалистами Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии в период купального сезона с июня по август проводится оценка санитарного состояния и благоустройства зон отдыха и мест купания населения на водоёмах района и оценка качества воды по показателям безопасности.
В соответствии с решением районного исполнительного комитета от 23 февраля 2018 года №174 определено место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма – акватория пруда, расположенного по улице Гагарина в городе Сморгони. Специалистами Сморгонского зонального ЦГЭ проводится контроль качества воды данной зоны отдыха перед началом купального сезона и еженедельно во время купального сезона. Патогенные микроорганизмы не обнаруживались, по санитарно-химическим показателям вода соответствует гигиеническим нормативам.
Согласно решения установлен запрет на купание граждан в следующих местах:
У водоемов и участков водоемов, непригодных и опасных для купания установлены знаки с надписями «Внимание! Купание опасно для жизни!»
Обращаем внимание отдыхающих, что согласно законодательству, контроль качества воды осуществляется только в местах, официально определённых, как зоны отдыха. Поэтому в целях исключения риска заражения различными инфекциями (в основном кишечными), поражения кожи и слизистых, травм и других опасных недугов недопустимо использование для купания не предназначенных для этих целей водоемов.
Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
Фото из архива.
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Специалистами Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии в период купального сезона с июня по август проводится оценка санитарного состояния и...
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