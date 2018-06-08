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Любителям отдыха у воды

09.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Специалистами Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии в период купального сезона с июня по август проводится оценка санитарного состояния и благоустройства зон отдыха и мест купания населения на водоёмах района  и оценка качества воды по показателям безопасности.
Любителям отдыха у воды

В соответствии с решением районного исполнительного комитета от 23 февраля 2018 года №174 определено место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма – акватория пруда, расположенного по улице Гагарина в городе Сморгони. Специалистами Сморгонского зонального ЦГЭ проводится контроль качества воды данной зоны отдыха перед началом купального сезона и еженедельно во время купального сезона.  Патогенные микроорганизмы не обнаруживались, по санитарно-химическим показателям вода соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно решения установлен запрет на купание граждан в следующих местах:

  • вне акватории пляжа пруда, расположенного по улице Гагарина в городе Сморгони;
  • пруд, расположенный в парке по улице Петра Балыша в городе Сморгони;
  • пруд, расположенный по улице Богушевича в городе Сморгони;
  • пруд, расположенный по улице Каминского в городе Сморгони;
  • пруд, расположенный вблизи деревни Белая Залесского сельсовета;
  • пруд, расположенный вблизи деревни Михневичи Залесского сельсовета;
  • участок реки Гервятка, расположенный в районе улиц Почтовой и Советской в черте города Сморгони;
  • участки реки Вилии на расстоянии менее 100 метров в обе стороны от мостов через реку Вилию на территории Сморгонского района;
  • участки реки Ошмянки вблизи деревни Малые Рачуны Сольского сельсовета на расстоянии менее 300 метров в обе стороны от гидроэлектростанции «Рачуны».

У водоемов и участков водоемов, непригодных и опасных для купания установлены знаки с надписями «Внимание! Купание опасно для жизни!»

Обращаем внимание отдыхающих, что согласно законодательству, контроль качества воды осуществляется только в местах, официально определённых, как зоны отдыха. Поэтому в целях исключения риска заражения различными инфекциями (в основном кишечными), поражения кожи и слизистых, травм и других опасных недугов недопустимо использование для купания не предназначенных для этих целей водоемов.

Государственное учреждение «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» обращается к жителям города и района, отдыхающим на водоёмах, с призывом соблюдать чистоту, не загрязнять территорию пляжей и водную акваторию, собирать мусор и образующиеся отходы в урны или контейнеры. Не допускать выгула и купания домашних животных, не мыть автомашины. Для питьевых целей использовать только бутилированную воду.

Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Фото из архива.

 
 
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Специалистами Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии в период купального сезона с июня по август проводится оценка санитарного состояния и...
 
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