Кое-что о механизмах сдерживания цен на лекарства

Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, корреспондент газеты «7 дней» обратилась в Министерство здравоохранения. Вот что рассказала о механизмах ценообразования нужных нам таблеток, мазей, суспензий и настоек начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

– Различия розничных цен носят объективный характер и зависят от ряда факторов: времени поступления того или иного препарата на аптечный склад предприятия, в аптеку, скорости оборачиваемости товарных запасов, наличия остатков, закупленных ранее, и так далее.

В Беларуси 60% аптек – государственной формы собственности. В их числе те, которые принадлежат РУП «Белфармация», областным предприятиям «Фармация», а также сети «Лекоцентр» ГУ «Центрокурорт». Представляя государственный сектор, они обеспечивают необходимыми препаратами лечебно-профилактические организации (больницы, санатории, диспансеры и т. д.), а также отпускают их населению, в том числе по льготным и бесплатным рецептам.

Розничные цены на лекарственные препараты формируются централизованно, сразу при их поступлении на аптечный склад. Далее лекарства попадают в аптечную сеть. Стоит отметить, что их оборачиваемость в аптеках государственной формы собственности значительно выше, чем в негосударственных. При изменении отпускных цен заводами-изготовителями (в основном из-за роста стоимости сырья), лекарственная продукция по новой, более высокой цене в первую очередь заполняет освободившиеся полки государственной аптечной сети.





Кстати, при покупке отечественных медпрепаратов за полную стоимость в сети «Белфармации» предоставляется скидка с розничной цены – 10%, а при наличии у покупателя карточки электронного рецепта скидка на импортные – 2%.

В частных же аптеках, где доля реализации отечественных лекарств составляет менее 30%, все они, в том числе и отечественные, могут залеживаться (при строжайшем соблюдении сроков годности!). Это значит, что цены там могут быть ниже, чем в государственной сети.

– Как она формируется для импортной аптечной продукции, которая иногда выше, чем в Москве, Киеве, Вильнюсе, и поэтому некоторые из нас заказывают нужные таблетки, мази родственникам и знакомым, выезжающим за границу…

– Розничные цены на все лекарственные препараты формируются путем сложения расчетной отпускной цены завода-изготовителя, оптовой и торговой надбавки. Расчетная отпускная цена на продукцию импортного производства состоит из суммы контрактной цены (цены производителя или поставщика), пересчитанной в белорусских рублях (по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь) и таможенных платежей.

Следует отметить, что кон-трактные цены на лекарственные средства в каждой стране зависят от множества объективных факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка в целом, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению, транспортировке, проведению контроля качества и других.

Кстати, установленные размеры предельных оптовых и торговых надбавок в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 №366 дифференцированы: чем больше расчетная отпускная цена, тем меньше предельные размеры надбавок. Следовательно, рост (уровень) розничных цен на импортные препараты определяется ростом (уровнем) контрактной цены зарубежного поставщика (производителя) и (или) ростом (уровнем) курсов валют Национального банка Республики Беларусь.

Вместе с тем, цены на ряд зарубежных лекарств в аптеках нашей страны ниже, чем в сопредельных странах.





Хочется отметить, что в Беларуси обеспечен доступ населения к качественным лекарственным средствам любых ценовых категорий. При этом отечественные аналоги выгодно отличаются по цене. Таким образом, пациентам предоставлено право выбора назначенного препарата с учетом его ценовой доступности. Например, оригинальное лекарственное средство «Эссенциале форте Н», капсулы в упаковке №30, выпущенное A. Natterman Gmbh, Германия, продается в аптеках по 24 рубля, аналог белорусского производителя «Минскинтеркапс» стоит 2,76 рубля за такую же упаковку.

– Какие меры предпринимаются для сдерживания цен?

– Важным механизмом разработанного комплекса мер по снижению контрактных цен стали еженедельные заседания Министерства здравоохранения, на которых ведутся переговоры с зарубежными производителями о снижении цен на их продукцию, а также с отечественными предприятиями фармацевтической отрасли – по согласованию уровня отпускных цен.

На данный момент по результатам таких переговоров получены предложения по снижению контрактных цен более чем на 130 наименований лекарственных средств.

В качестве меры снижения и сдерживания цен Минздравом введены также рекомендуемые предельные розничные цены на 1 385 торговых наименований лекарственных препаратов и обеспечен контроль над их соблюдением в аптеках. Эта мера, аналогичная введению прейскурантов, дополнительно снижает и сдерживает рост и сокращает разброс цен в аптеках.

– Насколько эффективен контроль Министерства здравоохранения за ценообразованием белорусского фармацевтического рынка? Все ли аптеки следуют духу и букве прописанных им инструкций и требований министерства?

– Цены на лекарственные препараты в Республике Беларусь формируются всеми субъектами фармацевтической деятельности строго в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 №366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику», определяющим порядок формирования цен и размеры предельных оптовых и торговых надбавок. Руководители всех субъектов хозяйствования, работающих на рынке лекарств, в том числе аптечные сети, об этом знают и работают в рамках требований указа. Нарушения грозят не только потерей репутации, но и лицензии, а также других видов наказаний административного и даже уголовного характера, значит – возможности продолжать бизнес.

В Минздраве рекомендовали при приобретении лекарственных средств уточнять цены на необходимые препараты в ближайших аптеках. Наличие лекарств и их стоимость в аптеках всех форм собственности с указанием адреса и режима ее работы можно узнать на сайтах.